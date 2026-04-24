Когда обувь затмила платье: Зои Салдана пришла на галавечер в луке от Givenchy

Зои Салдана / © Associated Press

В Нью-Йорке прошло роскошное мероприятие, на котором собрались самые влиятельные люди мира, и посетила его также актриса Зои Салдана — в этом году она включена в престижный список Time100. Для мероприятия она выбрала изысканное сочетание — платье с декором и лаконичные босоножки.

Ее платье с одним рукавом было примером классической элегантности, но с современными деталями, в частности имело серебристую кружевную отделку, которая спиралью спускалась спереди, и только один рукав-накидку.

Также у наряда был высокий разрез на юбке и драпировка. Этот образ является частью известной осенне-зимней коллекции дизайнера Сары Бертон созданной для бренда Givenchy.

Образ дополнили босоножки от Givenchy с Т-образными ремешками, украшенные перьями, которые добавили немного игривости и динамичности луку. Именно эта деталь разбавила серьезность платья и придала стилю современный окрас.

Несколькими днями ранее Зои надела наряд от бренда Alaïa, который не имел бретелек, однако был из оранжевой яркой бархатной ткани. В таком луке она появилась на так называемом «Оскаре науки» — церемонии вручения премии Breakthrough Prize 2026.