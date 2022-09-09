"Когда я вырасту, хочу иметь такие же роскошные усы": пес Патрон сфотографировался в объятиях Павла Зиброва

Павел Зибров побывал в эфире утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Там артист встретился с популярным псом-сапером Патроном. И, конечно, они сфотографировались вместе.

Павел Николаевич взял четвероногую звезду на руки в гримерной. Певец был одет в джинсы, черную рубашку с белым принтом и светлый пиджак, к лацкану которого прикрепил сине-желтую флористическую брошь. На собаке был цветной ошейник.

Павел Зибров и пес Патрон / Фото: Instagram Павла Зиброва

Пес Патрон / Фото: Instagram Павла Зиброва

Позировал Зибров также возле пса, стоя на одном колене, пока тот разглядывал все вокруг.

Павел Зибров и пес Патрон / Фото: Instagram Павла Зиброва

Павел Николаевич также сфотографировался с хозяином Патрона и ведущими – Егором Гордеевым и Нелей Шовкопляс.

Павел Зибров и пес Патрон / Фото: Instagram Павла Зиброва

"Сегодня перед эфиром Сніданку з 1+1 познакомился с самой известной собакой Украины — @patron_dsns. Кто смотрел эфир, делитесь впечатлениями! А кто не успел — скорее на Ютуб-канал @snidanok!" – написал певец.

Патрон смешно отреагировал на пост Зиброва: "Когда я вырасту, хочу иметь такие же роскошные усы. А красиво восхищаться и воспевать женскую красоту начал еще с детства. Рад был встретить гуру в этих двух вопросах".

Напомним, Павел Николаевич показал милые фото со своей женой.

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