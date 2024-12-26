Кокетливая блондинка: модель в мини-платье с откровенным декольте похвасталась соблазнительной грудью

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram фото, на которых показала новый пикантный лук.

Блондинка кокетливо позировала на кровати в спальне в черном миниатюрном платье с откровенным вырезом. Она похвасталась пышной и сексуальной грудью, которая, казалось, вот-вот выпадет из ее декольте.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

А еще она продемонстрировала стройные ноги. Обута Джессика была в черные босоножки на шпильках.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Лук красавица дополнила прической с легкими локонами, вечерним макияжем, французским маникюром и белым педикюром. На руках у нее были золотые браслеты и кольца.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл позировала на фото в черном мини-платье с глубоким вырезом и атласными лацканами, имитирующими жакет, и в кружевном бюстгальтере и чулках.

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