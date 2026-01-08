Коко Роша в гламурном топе с пайетками от украинского бренда появилась в эфире фэшн-проекта

Коко Роша

Коко Роша продемонстрировала эффектный образ в одном из выпусков нового сезона фэшн-проекта Project Runway Canada, в котором она является ведущей.

Красавица появилась там в серебряном топе с пайетками и длинными рукавами от украинского бренда J’amemme, который она скомбинировала с классическими черными брюками.

Аутфит Роша дополнила красивой объемной прической с локонами, нежным макияжем и темно-бежевым маникюром. На руках у нее были кольца с камнями.

Напомним, в нежных платьях от J’amemme снялась в фотосессии для глянца португальская модель и экс-"ангел» Victoria’s Secret — Сара Сампайо.