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Коко Роша в красном платье, а Карли Клосс в черном костюме: стильные красотки на светской тусовке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
268
Время на прочтение
1 мин
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Коко Роша в красном платье, а Карли Клосс в черном костюме: стильные красотки на светской тусовке

Коко Роша и Карли Клосс / Фото: Getty Images

Модели Коко Роша и Карли Клосс посетили светское мероприятие в Нью-Йорке.

Девушки побывали на гала-концерте стипендиального фонда моды в честь Анны Винтур и Эммы Греде, организатором которого выступила как раз  Карли Клосс. Мероприятие прошло в отеле The Glasshouse в Нью-Йорке. 

34-летняя мать троих детей Коко Роша блистала в красном платье ниже колен, украшенном бахромой. Наряд был без бретелек и дополнялся высокими атласными перчатками, а также Коко надела черные босоножки на высоких каблуках. Модель собрала волосы в пучок, сделала насыщенный макияж со стрелками и нанесла на губы темно-красную помаду. В ушах у звезды сверкали маленькие серьги с бриллиантами.

Коко Роша и Карли Клосс / © Getty Images
Коко Роша и Карли Клосс / Фото: Getty Images

30-летняя Карли Клосс была одета в черный брючный костюм с белыми нитками и обута в молочно-белые остроносые туфли на каблуках. Девушка распустила темные волосы, сделала насыщенный макияж глаз и губ, надела драгоценное колье на шею и серьги. Перед камерами фотографов Карли и Коко позировали вместе.

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Дата публикации
Просмотры
268
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