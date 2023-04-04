Коко Роша в красном платье, а Карли Клосс в черном костюме: стильные красотки на светской тусовке

Девушки побывали на гала-концерте стипендиального фонда моды в честь Анны Винтур и Эммы Греде, организатором которого выступила как раз Карли Клосс. Мероприятие прошло в отеле The Glasshouse в Нью-Йорке.

34-летняя мать троих детей Коко Роша блистала в красном платье ниже колен, украшенном бахромой. Наряд был без бретелек и дополнялся высокими атласными перчатками, а также Коко надела черные босоножки на высоких каблуках. Модель собрала волосы в пучок, сделала насыщенный макияж со стрелками и нанесла на губы темно-красную помаду. В ушах у звезды сверкали маленькие серьги с бриллиантами.

Коко Роша и Карли Клосс / Фото: Getty Images

30-летняя Карли Клосс была одета в черный брючный костюм с белыми нитками и обута в молочно-белые остроносые туфли на каблуках. Девушка распустила темные волосы, сделала насыщенный макияж глаз и губ, надела драгоценное колье на шею и серьги. Перед камерами фотографов Карли и Коко позировали вместе.

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