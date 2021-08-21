Кольцо с бриллиантом и много цветов: Фрида Аасен выходит замуж за миллионера

Предложение возлюбленной Томми сделал очень романтично.
Норвежская модель Фрида Аасен обручила со своим бойфрендом Томи Чиаброй - итальянским миллионером. Фотографиями с этого события пара поделилась на своих станицах в соцсетях и они очень впечатляют.
Предложение Томми сделал Фриде на борту собственной роскошной яхты в Портофино, которую устелили лепестками красных роз. Когда он встал перед топ-моделью на одно колено и вручил кольцо с огромным бриллиантом, рядом, на бору яхты, играла скрипачка в пышном красном платье.
Конечно же Фрида сказала возлюбленному "да", но было ли это для нее сюрпризом неизвестно. Возможно, модель догадалась, что Томми позовет ее замуж, ведь надела длинное белое платье с американской проймой.
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