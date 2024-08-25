Кольцо уже не носит: Бена Аффлека заметили за покупкой мороженого на фоне слухов о разводе

Известный актер и режиссер хорошо провел время в Лос-Анджелесе, пока мир обсуждает его грядущий развод.
С весны этого года поклонники Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начали обсуждать проблемы в браке знаменитостей и развод. Актеры личную жизнь длительное время не комментировали, пока не стало известно, что Дженнифер действительно подала документы на расторжение брака.
Издание People раскрыло, что в документе Лопес причиной развода указала "непреодолимые разногласия". Это указывает на многочисленные ссоры между супругами.
Однако пока Лопес проводит время с детьми и продолжает носить обручальное кольцо, Бен украшение с безымянного пальца уже снял.
Актера заметили папарацци, когда он выходил из кафе с рожком мороженого.
Также Бена заметили, когда он шел по улице к машине. Аффлек был одет в своем любимом стиле - рубашке, светлых штанах и кроссовках.
Напомним, что первый раз Аффлек сделал предложение Дженнифер в 2002 году, но тогда певица отменила помолвку. А через двадцать лет все-таки вышла за него замуж. Затем они расписались в маленькой часовне в Лас-Вегасе. Пышное празднование для родных, друзей и самих себя тоже состоялось и на нем артистка сменила аж три платья. Но, похоже, сказка таки закончилась не счастливым концом.
Читайте также:
- В стильном жакете и любимых джинсах: Дженнифер Лопес под прицелом папарацци
- Любит каблуки и гламур: рассматриваем любимую обувь Дженнифер Лопес
- Платье, которое изменило Интернет: история "голого" наряда от Versace Дженнифер Лопес