Кольцо уже не носит: Бена Аффлека заметили за покупкой мороженого на фоне слухов о разводе

Известный актер и режиссер хорошо провел время в Лос-Анджелесе, пока мир обсуждает его грядущий развод.

С весны этого года поклонники Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начали обсуждать проблемы в браке знаменитостей и развод. Актеры личную жизнь длительное время не комментировали, пока не стало известно, что Дженнифер действительно подала документы на расторжение брака.

Издание People раскрыло, что в документе Лопес причиной развода указала "непреодолимые разногласия". Это указывает на многочисленные ссоры между супругами.

Однако пока Лопес проводит время с детьми и продолжает носить обручальное кольцо, Бен украшение с безымянного пальца уже снял.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Актера заметили папарацци, когда он выходил из кафе с рожком мороженого.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Также Бена заметили, когда он шел по улице к машине. Аффлек был одет в своем любимом стиле - рубашке, светлых штанах и кроссовках.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Напомним, что первый раз Аффлек сделал предложение Дженнифер в 2002 году, но тогда певица отменила помолвку. А через двадцать лет все-таки вышла за него замуж. Затем они расписались в маленькой часовне в Лас-Вегасе. Пышное празднование для родных, друзей и самих себя тоже состоялось и на нем артистка сменила аж три платья. Но, похоже, сказка таки закончилась не счастливым концом.

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