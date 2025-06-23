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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
134
Время на прочтение
1 мин

Кольцо с бриллиантом было на пальце: Хейли Бибер заметили в изумрудном наряде в Нью-Йорке

Звезда надела платье-бюстье в стиле двухтысячных.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Getty Images

На фоне слухов о расставании Хейли Бибер и ее мужа Джастина Бибера, известную модель и предпринимательницу заметили папарацци в Нью-Йорке. Хейли вышла из машины и направлялась в сопровождении охраны по своим делам.

28-летняя модель выглядела элегантно и непринужденно, а эффектное платье дополнила солнцезащитными очками и черными сатиновыми мюлями от Saint Laurent. Также известная красавица надела золотые украшения и несла в руке сумку от бренда The Row, основаного сестрами Олсен.

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Не осталось вне внимания и помолвочное кольцо Хейли от Solow & Co. — она опять надела его на руку, сверкая огромным овальным бриллиантом. Украшение несколько дней тому назад вызвало шквал обсуждений, поскольку звезда вышла на публику без него.

Кольцо Хейли Бибер / © Getty Images

Кольцо Хейли Бибер / © Getty Images

Напомним, что также недавно молодая мама, модель и от недавнего времени еще и миллиардерша Хейли Бибер, посетила мероприятие «Связь в эпоху разрушений» во время Глобального форума Business of Beauty 2025, который прошел в Калифорнии. Девушка появилась на этом мероприятии в сногсшибательном образе — винтажном платье Versace из коллекции осень-зима 1996.

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером / © Getty Images

Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
134
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