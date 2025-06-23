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- Шоу-бизнес
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Кольцо с бриллиантом было на пальце: Хейли Бибер заметили в изумрудном наряде в Нью-Йорке
Звезда надела платье-бюстье в стиле двухтысячных.
На фоне слухов о расставании Хейли Бибер и ее мужа Джастина Бибера, известную модель и предпринимательницу заметили папарацци в Нью-Йорке. Хейли вышла из машины и направлялась в сопровождении охраны по своим делам.
28-летняя модель выглядела элегантно и непринужденно, а эффектное платье дополнила солнцезащитными очками и черными сатиновыми мюлями от Saint Laurent. Также известная красавица надела золотые украшения и несла в руке сумку от бренда The Row, основаного сестрами Олсен.
Не осталось вне внимания и помолвочное кольцо Хейли от Solow & Co. — она опять надела его на руку, сверкая огромным овальным бриллиантом. Украшение несколько дней тому назад вызвало шквал обсуждений, поскольку звезда вышла на публику без него.
Напомним, что также недавно молодая мама, модель и от недавнего времени еще и миллиардерша Хейли Бибер, посетила мероприятие «Связь в эпоху разрушений» во время Глобального форума Business of Beauty 2025, который прошел в Калифорнии. Девушка появилась на этом мероприятии в сногсшибательном образе — винтажном платье Versace из коллекции осень-зима 1996.