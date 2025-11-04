- Дата публикации
Кольцо спрятала за перчатками: Дав Кэмерон вышла в свет без Дамиано Давида
Девушка решила оставить свой нынешний статус в тайне и пока не готова показывать кольцо.
Американская певица и актриса — Дав Камерон — появилась на публике без своего знаменитого бойфренда — Дамиано Давида. Она посетила церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке.
На красную дорожку Дав вышла в эффектном платье от известного бренда Carolina Herrera. Наряд состоял из двух частей — золотого топа со шнуровкой на спине и длинной бархатной юбки со шлейфом. Дополняли ее образ и придавали вечернего шика высокие бархатные оперные перчатки, которые также спрятали руки Камерон и было неизвестно надела ли она на кольцо, ведь Дамиано сделал ей предложение руки и сердца, утверждает издание TMZ.
А вот образ от Carolina Herrera девушка выбрала не случайно, ведь также была одной из гостей на показе этой знаменитой марки в Нью-Йорке, который прошол в рамках Недели моды. На мероприятии Дав продемонстрировала романтический наряды выполненный из цветочной жаккардовой ткани. Он включал белый топ с декольте и бантами на бретельках, а также широкую юбку черного цвета, длиной до щиколотки.