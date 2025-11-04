ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
108
Время на прочтение
1 мин

Кольцо спрятала за перчатками: Дав Кэмерон вышла в свет без Дамиано Давида

Девушка решила оставить свой нынешний статус в тайне и пока не готова показывать кольцо.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дав Камерон

Дав Камерон / © Associated Press

Американская певица и актриса — Дав Камерон — появилась на публике без своего знаменитого бойфренда — Дамиано Давида. Она посетила церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке.

Дав Камерон / © Associated Press

Дав Камерон / © Associated Press

На красную дорожку Дав вышла в эффектном платье от известного бренда Carolina Herrera. Наряд состоял из двух частей — золотого топа со шнуровкой на спине и длинной бархатной юбки со шлейфом. Дополняли ее образ и придавали вечернего шика высокие бархатные оперные перчатки, которые также спрятали руки Камерон и было неизвестно надела ли она на кольцо, ведь Дамиано сделал ей предложение руки и сердца, утверждает издание TMZ.

Дав Камерон / © Associated Press

Дав Камерон / © Associated Press

А вот образ от Carolina Herrera девушка выбрала не случайно, ведь также была одной из гостей на показе этой знаменитой марки в Нью-Йорке, который прошол в рамках Недели моды. На мероприятии Дав продемонстрировала романтический наряды выполненный из цветочной жаккардовой ткани. Он включал белый топ с декольте и бантами на бретельках, а также широкую юбку черного цвета, длиной до щиколотки.

Дав Камерон / © Associated Press

Дав Камерон / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
108
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie