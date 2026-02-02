Колумбийская певица в "голом" платье с кружевом привлекла внимание на красной дорожке

Karol G / © Associated Press

Реклама

Колумбийская исполнительница Karol G посетила 68-ю церемонию вручения премии "Грэмми", которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Karol G / © Associated Press

Красавица привлекла внимание своим откровенным аутфитом. На ней было "голое" кружевное платье бирюзово-серого оттенка с блестками и цветочными аппликациями из коллекции прет-а-порте осень-зима 2025 бренда Paolo Sebastian.

Karol G / © Associated Press

Наряд, под который она надела нюдовое боди, имел приталенный силуэт, соблазнительное декольте, пуговицы, бахрому на подоле и шлейф.

Реклама

В этом платье девушка не упустила возможности продемонстрировать свои упругие ягодицы.

Karol G / © Associated Press

Аутфит Karol G дополнила бежево-прозрачными мюлями на шпильках Gianvito Rossi.

У нее была красивая волнистая укладка, макияж с розовыми румянами, красный маникюр и французский педикюр. Свой лук певица завершила бриллиантовым браслетом.

Karol G / © Associated Press

В этот вечер Karol G появилась на сцене в красном прозрачном платье, украшенном бисером, блестками и пайетками. Главным акцентом в ее аутфите было пышное декольте.

Реклама

Кароль Г. / © Associated Press

Напомним, Karol G на предцеремонию "Грэмми" надела черное платье макси с полностью открытой спиной.