Колумбийская певица в "голом" платье с кружевом привлекла внимание на красной дорожке
Karol G надела на музыкальную премию провокационный наряд.
Колумбийская исполнительница Karol G посетила 68-ю церемонию вручения премии "Грэмми", которая состоялась в Лос-Анджелесе.
Красавица привлекла внимание своим откровенным аутфитом. На ней было "голое" кружевное платье бирюзово-серого оттенка с блестками и цветочными аппликациями из коллекции прет-а-порте осень-зима 2025 бренда Paolo Sebastian.
Наряд, под который она надела нюдовое боди, имел приталенный силуэт, соблазнительное декольте, пуговицы, бахрому на подоле и шлейф.
В этом платье девушка не упустила возможности продемонстрировать свои упругие ягодицы.
Аутфит Karol G дополнила бежево-прозрачными мюлями на шпильках Gianvito Rossi.
У нее была красивая волнистая укладка, макияж с розовыми румянами, красный маникюр и французский педикюр. Свой лук певица завершила бриллиантовым браслетом.
В этот вечер Karol G появилась на сцене в красном прозрачном платье, украшенном бисером, блестками и пайетками. Главным акцентом в ее аутфите было пышное декольте.
Напомним, Karol G на предцеремонию "Грэмми" надела черное платье макси с полностью открытой спиной.