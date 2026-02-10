ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
85
1 мин

Колумбийская певица в откровенном платье-паутине позировала с Педро Паскалем на Супербоуле

Karol G любит носить смелые наряды, которые привлекают внимание всех вокруг.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Педро Паскаль и Karol G

Педро Паскаль и Karol G / © Getty Images

Колумбийская исполнительница Karol G посетила Супербоул LX на стадионе Levi’s в Санта-Кларе, штат Калифорния. Фотографы запечатлели артистку в компании актера-красавчика Педро Паскаля и рэпера Young Miko.

Педро Паскаль, Young Miko и Karol G / © Getty Images

Педро Паскаль, Young Miko и Karol G / © Getty Images

Для своего появления девушка выбрала провокационный аутфит. На ней было смелое белое платье, которое было похоже на паутину. Наряд имел длинные рукава и асимметричную юбку. Под ним на звезде было нюдовое боди. Артистка продемонстрировала стройную фигуру и красивые ноги.

Образ Karol G дополнила босоножками, украшенными пайетками и бисером. У нее была красивая укладка, нежный макияж и красный маникюр. Уши она украсила крупными серьгами-кольцами, шею — золотыми цепочками с бриллиантами и большим крестиком-подвеской, а руки — золотыми браслетами с бриллиантами.

Напомним, Karol G на церемонию награждения премии «Грэмми» появилась в «голом» кружевном платье бирюзово-серого оттенка с блестками и цветочными аппликациями от бренда Paolo Sebastian.

85
