Комедийная актриса Молли Шеннон и ее 22-летняя дочь появились на премьере фильма Netflix

Молли Шеннон и ее дочь Стелла / © Getty Images

Комедийная актриса Молли Шеннон очаровала публику на мероприятии в Лос-Анджелесе, ведь вышла в свет со своей дочерью Стеллой. Они вместе посетили премьеру фильма Netflix «Люди, которых мы встречаем в отпуске», снятого на основе одноименного бестселлера New York Times, который написала американская писательница Эмили Генри.

Молли сыграла в картине, поэтому вышла на фотокол. Актриса была одета в бордовое гламурное мини-платье с пайетками и длинными рукавами, которое украшала драпировка на юбке. Лук она дополнила лаконичными туфлями-лодочками, серьгами с бриллиантами и ярким маникюром. 22-летняя Стелла выбрала для мероприятия черное мини-платье на одно плечо, а также туфли с Т-образными ремешками. Рыжие длинные волосы девушка распустила, а ее макияж был очень лаконичным.

Молли Шеннон и ее дочь Стелла / © Getty Images

Фильм «Люди, которых мы встречаем в отпуске» рассказывает о Поппи, которая любит свободу и путешествия, и Алексе, который любит, когда все по плану. Через много лет совместных отпусков эти в корне разные друзья начинают задумываться, какая из них получится пара.

