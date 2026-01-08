ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

Комедийная актриса Молли Шеннон и ее 22-летняя дочь появились на премьере фильма Netflix

Звезда решила показать свою дочь-красавицу миру на публичном мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Молли Шеннон и ее дочь Стелла

Молли Шеннон и ее дочь Стелла / © Getty Images

Комедийная актриса Молли Шеннон очаровала публику на мероприятии в Лос-Анджелесе, ведь вышла в свет со своей дочерью Стеллой. Они вместе посетили премьеру фильма Netflix «Люди, которых мы встречаем в отпуске», снятого на основе одноименного бестселлера New York Times, который написала американская писательница Эмили Генри.

Молли сыграла в картине, поэтому вышла на фотокол. Актриса была одета в бордовое гламурное мини-платье с пайетками и длинными рукавами, которое украшала драпировка на юбке. Лук она дополнила лаконичными туфлями-лодочками, серьгами с бриллиантами и ярким маникюром. 22-летняя Стелла выбрала для мероприятия черное мини-платье на одно плечо, а также туфли с Т-образными ремешками. Рыжие длинные волосы девушка распустила, а ее макияж был очень лаконичным.

Молли Шеннон и ее дочь Стелла / © Getty Images

Молли Шеннон и ее дочь Стелла / © Getty Images

Фильм «Люди, которых мы встречаем в отпуске» рассказывает о Поппи, которая любит свободу и путешествия, и Алексе, который любит, когда все по плану. Через много лет совместных отпусков эти в корне разные друзья начинают задумываться, какая из них получится пара.

Если вы поклонница (ник) ромкомов и историй об отношениях, то еще больше интересных фильмов можете найти в нашей подборке «Восемь фильмов о любви, поисках себя и мечты».

Дата публикации
Количество просмотров
89
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie