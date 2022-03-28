Комики против конфликта: известный американский актер вместе со своей семьей поддержал Украину

Западные звезды придумывают множество способов, чтобы поддержать Украину в войне с Россией.
Вчера, 27 марта в Западном Голливуде состоялось шоу Shindig, которое было заявлено, что комики и все прогрессивное человечество выступают против войны.
Известный голливудский актер, продюсер и сценарист Том Арнольд пришел на шоу со своей семьей. Он и его сын Джакс Коупленд Арнольд появились на шоу в футболках с украинским флагом.
На шоу можно было также увидеть выступление таких известных комиков и стендаперов, как Даррелл Хаммонд, Дина Делрей, Крис Киддер, Джимми Шин, Кристин Пик, Гэри Робинсон.
Читайте также: