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Комики против конфликта: известный американский актер вместе со своей семьей поддержал Украину

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Комики против конфликта: известный американский актер вместе со своей семьей поддержал Украину

Том Арнольд / Getty Images

Западные звезды придумывают множество способов, чтобы поддержать Украину в войне с Россией.

Вчера, 27 марта в Западном Голливуде состоялось шоу Shindig, которое было заявлено, что комики и все прогрессивное человечество выступают против войны. 

Известный голливудский актер, продюсер и сценарист Том Арнольд пришел на шоу со своей семьей. Он и его сын Джакс Коупленд Арнольд появились на шоу в футболках с украинским флагом. 

Том Арнольд / © Getty Images
Том Арнольд / Getty Images

На шоу можно было также увидеть выступление таких известных комиков и стендаперов, как Даррелл Хаммонд, Дина Делрей, Крис Киддер, Джимми Шин, Кристин Пик, Гэри Робинсон. 

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