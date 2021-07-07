Концерт под открытым небом: дуэт HAMMALI & NAVAI едет в Киев

Харизматичные рэперы представят украинским поклонникам новый альбом.

Уже в следующем месяце, 19 августа, ценители творчества дуэта рэперов HAMMALI & NAVAI смогут увидеть их воочию и насладиться их выступлением под открытым небом — на смотровой площадке столичного КВЦ "Парковый".

Стильные и харизматичные рэперы привезут в украинскую столицу масштабную шоу-программу. Они исполнят не только всеми любимые хиты "Девочка война", "Пустите меня на танцпол", "Прятки", "Птичка", но и презентуют новый альбом. Гости концерта первыми услышат новинки вживую.

Кроме того, артисты интригуют — они готовят для поклонников нечто особенное, но это будет сюрпризом.

Будет любимая рэп-лирика и замечательная атмосфера нон-стоп дэнса.

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