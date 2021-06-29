Концерт в сториз-формате: участница "Голоса країни-11" выступит на берегу Днепра

Лаура Марти даст концерт в новом формате под открытым небом.

Участница 11-го сезона проекта "Голос країни", украинская певица армянского происхождения Лаура Марти 16 июля даст особенный концерт под открытым небом на берегу Днепра. Это будет новый для Украины сториз-формат под названием "День рождения на сцене".

Лаура Марти/Пресс-служба

"После того, как мой концерт 3 июня состоялся с аншлагом, я поняла, что хочу еще и как можно быстрее! Я получила столько хороших эмоций от своих зрителей, захотелось стать к ним ближе... Я готова раскрыть свою душу, пустить их в свою историю, потому что для меня музыка и жизнь — неотъемлемые друг от друга. Только такая музыка, которая рождается из своего опыта, восприятия мира, отношений с людьми может быть по-настоящему искренней, и я буду стирать грани между сценой и жизнью", — отметила Лаура.

Лаура Марти/Пресс-служба

Концерт будет интерактивным — гости станут не только зрителями, но и его участниками, как на настоящем дне рождения. Их будут ждать призы.

Лаура порадует поклонников новой и знакомой музыкой, представив репертуар в виде антологии The Best. Певица, которая известна в Украине как звезда джаза, этно и поп-музыки, продемонстрирует результаты своих экспериментов, поиска, создания авторских жанров.

Лаура Марти/Пресс-служба

Кроме того, артистка считает, что созрела для возраста и уровня сознания, когда готова озвучить свою социальную миссию. Как человек семьи, пережившей все ужасы статуса беженца, трудности переселения, интеграции в незнакомую культуру, Марти планирует активно продвигать эту тему в публичном пространстве, участвовать в каких-либо акциях и мероприятиях, которые помогают и поддерживают людей, познавших трагедии локальных войн и вынуждены искать себе новую крышу под небом. Девушка не прекращает благодарить украинцев за то, что Украина стала ее настоящей Родиной.

Лаура Марти/Пресс-служба

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