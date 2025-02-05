"Конченый. Вечная тебе память": "Холостяк" Александр Терен показал, что ему пишут подписчики его бывшей

Ветеран войны показал своим фолловерам "пожелание", которое написала ему хейтер.
Главный герой реалити-шоу "Холостяк-13", ветеран войны Александр Будько Терен показал, что ему пишут подписчики его бывшей избранницы Инны Белень после того, как он объявил об их расставании.
В Instagram Stories он опубликовал скрин сообщения от хейтерки, которая написала ему: "Конченый. Вечная тебе память".
Ветеран войны шокирован такими "пожеланиями".
"Доброе утро всем! На войне не погиб от врага, то здесь свои смерти желают, и это всего-навсего я рассказал, что у меня нет отношений. Спасибо! Вы лучшие!" – написал Терен на фото.
Александр также добавил, что это лишь 1% хейта, что ему присылают, который он показал своим фолловерам.
Напомним, ранее Александр Терен записал обращение к подписчикам Инны Белень, в котором попросил их от него "от*баться".
Между тем, Белень со слезами на глазах прокомментировала публичную ссору с Тереном и поставила точку в их истории.
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