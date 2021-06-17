Конец эпохи "ангелов": бренд Victoria’s Secret отказался от супермоделей с идеальными телами

Новое руководство компании решило, что бренду нужно "перестать думать о том, чего хотят мужчины, и начать думать, чего хотят женщины".

Victoria’s Secret - одна из наиболее известных в мире компаний по продаже женского нижнего белья, купальников, одежды, косметики, парфюмерии и аксессуаров, которая прославилась не только своей продукцией, но и роскошными показами мод, на которых модели дефилировали в образах ангелов.

На протяжении многих лет бренд обвиняли в чрезмерном эротизме, расовой ограниченности, фотошопе тел моделей и их чрезмерную худобу. Ведь на самом деле носят их белье не супермодели с обложки, а обычные женщины.

Victoria's Secret / Associated Press

В этом году бренд решил полностью пересмотреть свою концепцию и отказаться от "ангелов". Больше показов с красотками на подиуме в крыльях и невероятных шоу мы не увидим. Вместо этого Victoria’s Secret запустила кампанию с участием женщин, известных своими достижениями, а не формами.

Теперь бренд, который ранее продавал "мужские мечты", будет полностью переформатирован. Среди его новых лиц - футболистка Меган Рапино, представительница лыжного фристайла Эйлин Гу, модель и адвокат Палома Эсслер, актриса и мисс-мира Приянка Чопра Джонас, трансгендерная модель Валентина Сампайо, модель и беженка из Южного Судана Адут Акеч, а также журналист и фотограф Аманда де Кадене. Они будут консультировать бренд, появляться в рекламе и продвигать Victoria’s Secret в Instagram. Также в компании появится новый руководящий состав и совет директоров, в котором все места, кроме одного, будут заняты женщинами.

"Мы с гордостью объявляем о новой захватывающей партнерской платформе #TheVSCollective, призванной формировать будущее Victoria’s Secret. Эти выдающиеся партнеры с их уникальным прошлым, интересами и увлечениями будут сотрудничать с нами для создания революционных коллекций продуктов, привлекательного и вдохновляющего контента, новых программ для внутренних партнеров и поддерживать жизненно важные для женщин дела", - говорится в официальном заявлении компании.

Издание The New York Times отметило, что бельевой бренд хочет попытаться переопределить не только себя, но и само представление о том, что такое "сексуальность", и подтверждением этому стали слова генерального директора компании Мартина Уотерса

"Когда менялся мир, мы слишком медленно реагировали. Нам нужно было перестать думать о том, чего хотят мужчины, и начать думать о том, чего хотят женщины", - признался Уотерс.

Victoria's Secret Fashion Show - 2018 (5 фото)

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