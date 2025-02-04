Конец истории: "Холостяк" Александр Терен разошелся со своей избранницей Инной Белень

Ветеран войны поделился печальной новостью в соцсети.
Главный герой реалити-шоу "Холостяк-13", ветеран войны Александр Будько Терен и его избранница Инна Белень больше не вместе. Об этом мужчина сообщил в Instagram, опубликовав совместный пост с Инной.
Александр отметил, что они вместе с Инной решили завершить отношения. Они поблагодарили друг друга за общие моменты и искренние эмоции и решили двигаться дальше поодиночке. Ветеран отметил, что в жизни часто все происходит не так, как в романтических фильмах. Он также добавил, что после этого они больше не будут комментировать свой разрыв, ведь все, что хотели, сказали друг другу.
"Мы встретились на том вокзале, потому что так велело сердце и сошлись звезды. Мы шли за чувствами и нашли их. Это были лучшие свидания в жизни, это были эмоции, которые останутся в памяти навсегда, это был опыт и трансформация, которые стали важной частью нас.
Мы благодарны друг другу за каждый прожитый момент за искренность и открытость, которые были между нами. В жизни все не всегда складывается так, как в романтических фильмах. Иногда жизнь показывает, что, каким бы особенным ни был путь, конечный пункт назначения у каждого свой.
Мы решили двигаться дальше отдельно, и это все, что хотим сказать вообще. Верим, что все важнейшие слова сказаны лицом к лицу и хотели бы оставить их только для нас.
Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал нас", – написал Александр Терен.
Напомним, Александр Будько "Терен" – военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games.
В первый день полномасштабного вторжения он добровольцем пошел защищать страну и стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен".
В боях в Харьковской области Александра тяжело ранили и он потерял обе конечности. Мужчина прошел протезирование в США и сложную реабилитацию. "Терен" продолжает вести активный образ жизни. Он занимается развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов по возвращении с фронта.
Александр также является автором книги "История упрямого мужчины", а также соавтором и ведущим YouTube-проекта "Отвал ног, или All инклюзив". А еще он призер по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных". Об Александре сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого является Сара Джессика Паркер.
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