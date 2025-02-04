Конец истории: "Холостяк" Александр Терен разошелся со своей избранницей Инной Белень

Главный герой реалити-шоу "Холостяк-13", ветеран войны Александр Будько Терен и его избранница Инна Белень больше не вместе. Об этом мужчина сообщил в Instagram, опубликовав совместный пост с Инной.

Александр отметил, что они вместе с Инной решили завершить отношения. Они поблагодарили друг друга за общие моменты и искренние эмоции и решили двигаться дальше поодиночке. Ветеран отметил, что в жизни часто все происходит не так, как в романтических фильмах. Он также добавил, что после этого они больше не будут комментировать свой разрыв, ведь все, что хотели, сказали друг другу.

Александр Будько Терен и Инна Белень

"Мы встретились на том вокзале, потому что так велело сердце и сошлись звезды. Мы шли за чувствами и нашли их. Это были лучшие свидания в жизни, это были эмоции, которые останутся в памяти навсегда, это был опыт и трансформация, которые стали важной частью нас.

Мы благодарны друг другу за каждый прожитый момент за искренность и открытость, которые были между нами. В жизни все не всегда складывается так, как в романтических фильмах. Иногда жизнь показывает, что, каким бы особенным ни был путь, конечный пункт назначения у каждого свой.

Мы решили двигаться дальше отдельно, и это все, что хотим сказать вообще. Верим, что все важнейшие слова сказаны лицом к лицу и хотели бы оставить их только для нас.

Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал нас", – написал Александр Терен.

Напомним, Александр Будько "Терен" – военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games.

В первый день полномасштабного вторжения он добровольцем пошел защищать страну и стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен".

В боях в Харьковской области Александра тяжело ранили и он потерял обе конечности. Мужчина прошел протезирование в США и сложную реабилитацию. "Терен" продолжает вести активный образ жизни. Он занимается развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов по возвращении с фронта.

Александр также является автором книги "История упрямого мужчины", а также соавтором и ведущим YouTube-проекта "Отвал ног, или All инклюзив". А еще он призер по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных". Об Александре сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого является Сара Джессика Паркер.

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