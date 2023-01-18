Конфуз, как у Кейт: Аманда Холден неудачно подобрала брюки

Аманда Холден всегда выглядит очень стильно, но сегодня с луком ведущей произошел небольшой конфуз.

Звезду сфотографировали, когда Холден покидала студию Heart Breakfast Radio Studios в Лондоне. Аманда была в синей рубашке и розовых широких брюках с лампасами от Serena Bute за 520 долларов и длинном синем пальто.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Брюки Аманды были достаточно длинными, вероятно, неподходящей для ведущей длины. Похожая ситуация в октябре 2022 года произошла с принцессой Уэльской Кэтрин, когда она приехала на стадион "Коппер Бокс Арена" в Лондоне в слишком длинных черных брюках от Roland Mouret.

Также на публике в слишком длинных брюках в разное время появлялись дизайнер Виктория Бекхэм и Меган, герцогиня Сассекская, правда еще тогда, когда они с Гарри жили в Британии.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

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