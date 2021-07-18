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Конфуз на Каннском кинофестивале: Шэрон Стоун запуталась в платье и засветила нижнее белье

Конфуз на Каннском кинофестивале: Шэрон Стоун запуталась в платье и засветила нижнее белье

Шэрон Стоун / Associated Press

На заключительной церемонии 74-го Каннского кинофестиваля не обошлось без небольшого инцидента.

В качестве приглашенной звезды в Канны прилетела Шэрон Стоун. На церемонию награждения Шерон надела роскошном белоснежном платье со шлейфом от Dolce & Gabbana.

На сцену Шерон вышла вместе с режиссером и председателем жюри 74-го Каннского кинофестиваля Спайком Ли, чтобы вручить Золотую пальмовую ветвь за фильм «Титан».  Неожиданно актриса запуталась в платье с длинным шлейфом и чуть не упала, продемонстрировав собравшимся белые стринги. Ну, с кем не бывает, а с Шэрон, а точнее с ее героинями, как мы помним, бывает еще и не такое.

Шэрон Стоун / © Getty Images
Шэрон Стоун / Getty Images

За последние несколько дней Шерон успела продемонстрировать много шикарных платьев. 

Платье в лавандовых оттенках от бренда Dolce&Gabbana. 

Шэрон Стоун / © Associated Press
Шэрон Стоун / Associated Press

Роскошное голубое платье от Dolce&Gabbana, которое было расшито крупными цветами.  

Шэрон Стоун / © Associated Press
Шэрон Стоун / Associated Press

И свой фирменный лук: приталенную юбку и белую рубашку от ливано-итальянского бренда Tony Ward.

Шэрон Стоун / © Getty Images
Шэрон Стоун / Getty Images

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