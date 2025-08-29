Конфуз на красной дорожке: Джордж Клуни забавно поправлял шлейф жене Амаль

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни, которая носит титул одного из самых гламурных адвокатов и всегда вызывает восхищение в мире моды, и на этот раз не разочаровала. 28 августа она вместе с мужем — актером Джорджем Клуни — вышла на красную дорожку 82-го Венецианского кинофестиваля.

Амаль выбрала для мероприятия винтажное платье от Jean-Louis Scherrer из ткани с эффектом помятости. Это был наряд из коллекции весна-лето 1994 года. Образ адвоката дополнили гламурные босоножки от Aquazzura и сумка-клатч от Jimmy Choo.

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Дизайн платья был необычным, ведь у него не было бретелек, оно было украшено драпировками, пуговицами и имело длинный шлейф. Но из-за того, что на улице был сильный ветер, шлейф непослушно поднимался.

Джордж решил помочь Амаль и поправить шлейф, несколько раз ударив платье, но это получилось довольно комично и попало на видео, которое вы модете посмотреть ниже.

Пара посетила вместе премьеру фильма режиссера Ноа Баумбаха «Джей Келли», в котором Джордж сыграл главную роль. Также в этой картине появятся такие зведы как Адам Сэндлер, Айла Фишер и Ив Хьюсон.