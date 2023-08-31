Конфуз на красной дорожке: известная супермодель появилась со следами от купальника на теле

Она надела небесно-голубое платье и украшение в цвет, но забыла, использовать солнцезащитные крем.

Итальянская супермодель - 39-летняя Бьянка Балти - появилась на красной дорожке в день открытия Венецианского кинофестиваля. Знаменитая красавица продемонстрировала роскошный наряд в шифоновом платье небесно-голубого оттенка.

Платье Бьянки разработано брендом Ermanno Scervino. Оно не имело бретелек, было выполнено из фактурной ткани, также у него была элегантная драпировка, шлейф и разрез на юбке, который демонстрировал ее роскошные стройные ноги.

Шею известной модели украшало массивное ювелирное изделие от бренда Pomellato. Украшение было сделано для коллекции "Ода Милану" и состояло из золотой цепи, бриллиантов и огромного топаза в центре.

Бьянка Балти / Фото: Associated Press

Также Бьянка надела серебристые босоножки, золотые серьги, несколько больших колец с бриллиантами и сделала макияж с нежными румянами, которые подчеркивали ее роскошный бронзовый загар.

Бьянка Балти / Фото: Getty Images

Однако, платье звезды сыграло с ней злую шутку, поскольку, вероятно, перед мероприятием Бьянка отдыхала на пляже и на теле у нее остались белые "бретельки" от купальника, которые было очень сильно видно, но она решила их никак не маскировать.

Бьянка Балти / Фото: Getty Images

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