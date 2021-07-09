Конфуз на красной дорожке: Мэгги Джилленхол сверкнула пикантным декольте и следами от купальника

Конфуз на красной дорожке: Мэгги Джилленхол сверкнула пикантным декольте и следами от купальника

Сегодя звезды собрались на премьеру фильма Пола Верховена .

Сегодня в Каннах презентовали фильм "Бенедетта". Это событие привлекло многих звезд первой величины.

Среди них была и 43 летняя американская актриса Мэгги Джилленхол. Для выхода Мегги надела роскошное красное плиссированное платье от Versace.

Мэгги Джилленхол в Каннах / Associated Press

Платье с глубоким декольте открыло взглядам шикарную грудь звезды. Наряд Мэгги дополнила ожерельем и каффой с бриллиантами.

Мэгги Джилленхол в Каннах / Associated Press

И только одна деталь слегка испортила безупречный образ. На плечах и груди звезды были отчетливо видны шлейки от купальника.

Мэгги Джилленхол в Каннах / Getty Images

Что же касается фильма четвертого дня Каннского кинофестиваля, то он определенно заслуживает нашего внимания.

Сюжет фильма Пола Верховена разворачивается в конце XVIII века, во время эпидемии чумы, Бенедетта Карлини в качестве послушницы приходит в тосканский монастырь. Способная с раннего возраста творить чудеса, Бенедетта оказывает важное влияние на жизнь общества, забирает одну из девушек к себе и у них начинается страстный роман.

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