Конфуз на красной дорожке: Мэгги Джилленхол сверкнула пикантным декольте и следами от купальника

Сегодя звезды собрались на премьеру фильма Пола Верховена .
Сегодня в Каннах презентовали фильм "Бенедетта". Это событие привлекло многих звезд первой величины.
Среди них была и 43 летняя американская актриса Мэгги Джилленхол. Для выхода Мегги надела роскошное красное плиссированное платье от Versace.
Платье с глубоким декольте открыло взглядам шикарную грудь звезды. Наряд Мэгги дополнила ожерельем и каффой с бриллиантами.
И только одна деталь слегка испортила безупречный образ. На плечах и груди звезды были отчетливо видны шлейки от купальника.
Что же касается фильма четвертого дня Каннского кинофестиваля, то он определенно заслуживает нашего внимания.
Сюжет фильма Пола Верховена разворачивается в конце XVIII века, во время эпидемии чумы, Бенедетта Карлини в качестве послушницы приходит в тосканский монастырь. Способная с раннего возраста творить чудеса, Бенедетта оказывает важное влияние на жизнь общества, забирает одну из девушек к себе и у них начинается страстный роман.
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