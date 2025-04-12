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- Шоу-бизнес
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Конфуз на мероприятии: актриса выбрала неудачную обувь из-за которой ее пальцы "подметали пол"
Всего одна маленькая непродуманная деталь испортила этот яркий образ.
43-летняя американская актриса Миган Гуд посетила обед NBCU Emmy Luncheon 2025, который состоялся в пятницу, 11 апреля, в отеле SLS в Лос-Анджелесе. Это ежегодное мероприятие, посвященное претендентам на премию Emmy.
Она появилась перед фотографами в зеленом-бирюзовом обтягивающем платье с принтом и вырезами. На талии это трикотажное платье украшал широкий пояс из ткани, который она завязала на бант.
Однако обувь актрису подвела. Миган обула трендовые босоножки со шнуровкой коричневого цвета. Они были на высоких каблуках и с очень тонкими ремешками, поэтому практически никак не фиксировали ноги женщины.
Когда Миган шла или позировала для фото ее ноги буквально «подметали пол» в этой обуви.
Ранее такая же история дважды случалась с певицей Камилой Кабельо, причем одни из таких босоножек она надела на Met Gala в 2024 году.