Конфуз на мероприятии: актриса выбрала неудачную обувь из-за которой ее пальцы "подметали пол"

Миган Гуд / © Associated Press

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43-летняя американская актриса Миган Гуд посетила обед NBCU Emmy Luncheon 2025, который состоялся в пятницу, 11 апреля, в отеле SLS в Лос-Анджелесе. Это ежегодное мероприятие, посвященное претендентам на премию Emmy.

Она появилась перед фотографами в зеленом-бирюзовом обтягивающем платье с принтом и вырезами. На талии это трикотажное платье украшал широкий пояс из ткани, который она завязала на бант.

Миган Гуд / © Associated Press

Однако обувь актрису подвела. Миган обула трендовые босоножки со шнуровкой коричневого цвета. Они были на высоких каблуках и с очень тонкими ремешками, поэтому практически никак не фиксировали ноги женщины.

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Когда Миган шла или позировала для фото ее ноги буквально «подметали пол» в этой обуви.

Миган Гуд / © Associated Press

Миган Гуд / © Associated Press

Ранее такая же история дважды случалась с певицей Камилой Кабельо, причем одни из таких босоножек она надела на Met Gala в 2024 году.