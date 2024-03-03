Конфуз на подиуме: хорватская модель упала во время показа Elie Saab в Париже

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ ready-to-wear коллекции осень-зима 2024-2025 Модного дома Elie Saab.
Одной из моделей, которая принимала участие в шоу бренда, стала 26-летняя хорватская модель Фаретта Радич.
Девушка вышла на подиум в длинном зеленом платье из нежного шифона, но не справилась со шлейфом и каблуками.
Фаретта не удержала равновесие и упала на подиуме.
Гости мероприятия помогли моделе встать, но она не расстроилась, а только улыбнулась и продолжила свое дефиле.
Но не стоит думать, что подобная ситуация - это большая трагедия, поскольку падение на подиуме случается как с новичками, так и с опытными моделями. Например, в в прошлом году во время шоу Модного дома Valentino на подиуме из-за неудобной обуви упала супермодель Кристен Макменами.
А вот после падения на показе Vivienne Westwood в 1993 году модель Наоми Кэмпбелл стала звездой, ведь о ней не только писали все СМИ, но даже в дальнейшем известные бренды предлагали огромные гонорары, если она упадет и во время их показа.
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