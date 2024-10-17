Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Конфуз на показе: Даутцен Крус чуть не упала во время своего дефиле на Victoria's Secret Fashion Show

Конфуз на показе: Даутцен Крус чуть не упала во время своего дефиле на Victoria's Secret Fashion Show

Даутцен Крус / Фото: Associated Press

Известная модель вынуждена была поправлять обувь просто на подиуме.

После шестилетнего перерыва на подиуме вновь появились "ангелы" Victoria's Secret. Девушки приняли участие в показе белья, который также сопровождался концертом с участием знаменитостей.

Среди "ангелов", которые вернулись к сотрудничеству с брендом была нидерландская супермодель Даутцен Крус. 39-летняя звезда вышла на подиум одной из первых, но с ней случился небольшой конфуз - каблук застрял между плохо закрепленными серебристыми панелями на полу. Даутцен удержалась на ногах, но ее босоножек с ремешком-пружиной от бренда Rene Caovilla слетел.

Даутцен не смогла идти так, поэтому просто на подиуме поправила обувь и продолжила дефиле.

Эта ситуация ее не огорчила. Модель широко улыбалась публике.

Даутцен Крус / © Associated Press
Даутцен Крус / Фото: Associated Press

Читайте также:

Легендарный показ мод Victoria's Secret вернулся! Чем запомнилось масштабное шоу?

Легендарный показ мод Victoria's Secret вернулся! Чем запомнилось масштабное шоу?

Похожие темы:

Следующая публикация