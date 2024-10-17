Конфуз на показе: Даутцен Крус чуть не упала во время своего дефиле на Victoria's Secret Fashion Show

Известная модель вынуждена была поправлять обувь просто на подиуме.
После шестилетнего перерыва на подиуме вновь появились "ангелы" Victoria's Secret. Девушки приняли участие в показе белья, который также сопровождался концертом с участием знаменитостей.
Среди "ангелов", которые вернулись к сотрудничеству с брендом была нидерландская супермодель Даутцен Крус. 39-летняя звезда вышла на подиум одной из первых, но с ней случился небольшой конфуз - каблук застрял между плохо закрепленными серебристыми панелями на полу. Даутцен удержалась на ногах, но ее босоножек с ремешком-пружиной от бренда Rene Caovilla слетел.
Даутцен не смогла идти так, поэтому просто на подиуме поправила обувь и продолжила дефиле.
Эта ситуация ее не огорчила. Модель широко улыбалась публике.
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