Конфуз на сцене: у Майли Сайрус слетел топ во время новогоднего концерта

Несмотря на неприятность, певица красиво вышла из ситуации и не переставал петь.
В пятницу вечером, в преддверии Нового года, певица Майли Сайрус давала грандиозный концерт в Майами совместно с Питом Дэвидсоном, который транслировался в прямом эфире на NBC. Во время выступления с девушкой случился неприятный конфуз - порвалась бретелька на топе ее наряда, который и без того мало что прикрывал.
Однако певица не растерялась и смело вышла из положения. Сначала она отвернулась и сбросила топ, прикрыла грудь рукой и просто ушла за кулисы продолжая петь.
Буквально через несколько секунд Майли появилась на сцене уже в красном блейзере, который надела на голую грудь. Все это время девушка продолжала петь свой хит Party in the USA.
Но это был не единственный образ звезды, потому что во время концерта она сменила несколько аутфитов, среди которых был красный комбинезон от Saint Laurent, черное мини-платье и образ с роскошной полупрозрачной накидкой.
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