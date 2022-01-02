Конфуз на сцене: у Майли Сайрус слетел топ во время новогоднего концерта

Конфуз на сцене: у Майли Сайрус слетел топ во время новогоднего концерта

Несмотря на неприятность, певица красиво вышла из ситуации и не переставал петь.

В пятницу вечером, в преддверии Нового года, певица Майли Сайрус давала грандиозный концерт в Майами совместно с Питом Дэвидсоном, который транслировался в прямом эфире на NBC. Во время выступления с девушкой случился неприятный конфуз - порвалась бретелька на топе ее наряда, который и без того мало что прикрывал.

Майли Сайрус / Getty Images

Однако певица не растерялась и смело вышла из положения. Сначала она отвернулась и сбросила топ, прикрыла грудь рукой и просто ушла за кулисы продолжая петь.

Майли Сайрус / скриншот с видео

Буквально через несколько секунд Майли появилась на сцене уже в красном блейзере, который надела на голую грудь. Все это время девушка продолжала петь свой хит Party in the USA.

Майли Сайрус / скриншот с видео

Но это был не единственный образ звезды, потому что во время концерта она сменила несколько аутфитов, среди которых был красный комбинезон от Saint Laurent, черное мини-платье и образ с роскошной полупрозрачной накидкой.

Майли Сайрус / Getty Images

Майли Сайрус / Getty Images

Майли Сайрус / Getty Images

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