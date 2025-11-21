- Дата публикации
Конкурсантка упала со сцены во время «Мисс Вселенная-2025» — девушку экстренно госпитализировали
Финал конкурса она пропустила, поскольку продолжает находится в больнице.
Участницу конкурса красоты «Мисс Вселенная-2025» — Габриэль Генри из Ямайки — унесли с зала на носилках после того, как она упала со сцены. Инцидент произошел во время отборочного тура, когда участница вышла на сцену в вечернем платье.
Было видно, как зрители тут же повскакивали со своих мест, шокированные произошедшим. Также вскоре в Сети появились кадры того, как девушку вынесли из зала.
Генри доставили в больницу Паоло Рангсит в Таиланде, где, по словам организации, «медицинские специалисты оказывают ей помощь» и заявляют, что «у нее нет никаких травм, угрожающих жизни; тем не менее, они продолжают проводить обследования, чтобы гарантировать ее полное выздоровление».
Финал конкурса Габриэль Генри пропустила.
Девушка — офтальмолог и основатель благотворительной организации See Me Foundation, которая защищает интересы слабовидящих людей на Ямайке.
Напомним, что также во время конкурса упала еще одна девушка — представительница Великобритании 36-летняя Даниэль Латимер, но ее падение было намереным и являлось частью шоу.