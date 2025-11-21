ТСН в социальных сетях

Конкурсантка упала со сцены во время «Мисс Вселенная-2025» — девушку экстренно госпитализировали

Финал конкурса она пропустила, поскольку продолжает находится в больнице.

Габриэль Генри из Ямайки

Габриэль Генри из Ямайки / © Getty Images

Участницу конкурса красоты «Мисс Вселенная-2025» — Габриэль Генри из Ямайки — унесли с зала на носилках после того, как она упала со сцены. Инцидент произошел во время отборочного тура, когда участница вышла на сцену в вечернем платье.

Было видно, как зрители тут же повскакивали со своих мест, шокированные произошедшим. Также вскоре в Сети появились кадры того, как девушку вынесли из зала.

Генри доставили ​​в больницу Паоло Рангсит в Таиланде, где, по словам организации, «медицинские специалисты оказывают ей помощь» и заявляют, что «у нее нет никаких травм, угрожающих жизни; тем не менее, они продолжают проводить обследования, чтобы гарантировать ее полное выздоровление».

Финал конкурса Габриэль Генри пропустила.

Девушка — офтальмолог и основатель благотворительной организации See Me Foundation, которая защищает интересы слабовидящих людей на Ямайке.

Напомним, что также во время конкурса упала еще одна девушка — представительница Великобритании 36-летняя Даниэль Латимер, но ее падение было намереным и являлось частью шоу.

