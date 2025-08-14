Консервация по семейному рецепту: Памела Андерсон выпустила маринованные огурцы

Памела Андерсон

58-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон в последние годы сосредоточилась на более уединенной и осознанной жизни и увлеклась садоводством и огородничеством. Она переехала в родной дом своей бабушки в небольшом городке Лейдисмит, Канада, с собственным участком земли, на котором она разбила экологичный огород и выращивает овощи, зелень и цветы.

Однако актриса пошла ее дальше и запустила ограниченную серию консервированных огурцов под названием Pamela’s Pickles.

В банках — хрустящие соленые огурцы, приправленные укропом и лепестками роз. Рецепт маринада для этой серии консервации Памела взяла из своей кулинарной книги, которую она написала на основе семейных рецептов — каждый год в ее семье раньше готовили варенье, горчицу и маринады.

Цена одной банки маринованных огурцов — 38 долларов. Все вырученные деньги Андерсон передаст в Калифорнийский центр дикой природы.

