Копирует Памелу: Милли Бобби Браун появилась в эффектном 20-летнем платье

21-летняя звезда популярного и нашумевшего сериала "Очень странные дела" - Милли Бобби Браун - опубликовала в Instagram фото в платье, которое является ее ровесником.

Девушка позировала в платье золотого цвета от Versace, которое было разработано Донателлой Версаче для коллекции весна-лето 2005. Оно имело карманы, большие золотые пуговицы, а также пояс с логотипом бренда.

Милли Бобби Браун / фото: instagram.com/milliebobbybrown

Милли дополнила свой эффектный образ золотыми украшениями, высокий прической, а также расстегнула несколько верхних пуговиц, чтобы подчеркнуть декольте.

Милли Бобби Браун / фото: instagram.com/milliebobbybrown

Точно такое же платье 20 лет тому назад носила другая актриса - Памела Андерсон. В этом наряде она появилась на вечеринке в Лондоне в 2005 году.

Памела Андерсон, 2005 год / Фото: Getty Images

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