ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
134
Время на прочтение
1 мин

Копирует тетю-звезду: племянница Джулии Робертс сменила имидж и вышла в свет со знаменитой родственницей

Мероприятие, которео она посетила, состоялось в рамках 63-го Нью-Йоркского кинофестиваля.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эмма Робертс

Эмма Робертс / © Associated Press

Актриса Эмма Робертс, известная многим по сериала «Американская история ужасов», появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке — презентации фильма «После охоты», в котором сыграла ее тетя — лауреат «Оскара» Джулия Робертс.

Эмма, которая на протяжении многих лет была блондинкой, не так давно сменила имидж и перекрасила волосы в рыжий цвет, чем стала очень похожей на свою знаменитую тетю. На это мероприятие она надела длинное коричневое платье свободного фасона, у которого на юбке были складки.

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Лук актрисы дополнила сумка креативного дизайна с короткой пушистой ручкой от Khaite, несколько украшений, а также яркий макияж.

Джулия Робертс также посетила премьеру, но надела серый сдержанный костюм от Vivienne Westwood из коллекции осень-зима 2025 с жакетом и длинной юбкой в принт.

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Отец Эммы — актер Эрик Робертс, брат Джулии. В детстве Эмма проводила много времени на съемках фильмов своей тети, и именно эти события пробудили в ней желание тоже стать актрисой.

Образы актрисы Эммы Робертс (11 фото)

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
134
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie