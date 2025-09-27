- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 1 мин
Копирует тетю-звезду: племянница Джулии Робертс сменила имидж и вышла в свет со знаменитой родственницей
Мероприятие, которео она посетила, состоялось в рамках 63-го Нью-Йоркского кинофестиваля.
Актриса Эмма Робертс, известная многим по сериала «Американская история ужасов», появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке — презентации фильма «После охоты», в котором сыграла ее тетя — лауреат «Оскара» Джулия Робертс.
Эмма, которая на протяжении многих лет была блондинкой, не так давно сменила имидж и перекрасила волосы в рыжий цвет, чем стала очень похожей на свою знаменитую тетю. На это мероприятие она надела длинное коричневое платье свободного фасона, у которого на юбке были складки.
Лук актрисы дополнила сумка креативного дизайна с короткой пушистой ручкой от Khaite, несколько украшений, а также яркий макияж.
Джулия Робертс также посетила премьеру, но надела серый сдержанный костюм от Vivienne Westwood из коллекции осень-зима 2025 с жакетом и длинной юбкой в принт.
Отец Эммы — актер Эрик Робертс, брат Джулии. В детстве Эмма проводила много времени на съемках фильмов своей тети, и именно эти события пробудили в ней желание тоже стать актрисой.