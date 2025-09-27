Копирует тетю-звезду: племянница Джулии Робертс сменила имидж и вышла в свет со знаменитой родственницей

Эмма Робертс / © Associated Press

Актриса Эмма Робертс, известная многим по сериала «Американская история ужасов», появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке — презентации фильма «После охоты», в котором сыграла ее тетя — лауреат «Оскара» Джулия Робертс.

Эмма, которая на протяжении многих лет была блондинкой, не так давно сменила имидж и перекрасила волосы в рыжий цвет, чем стала очень похожей на свою знаменитую тетю. На это мероприятие она надела длинное коричневое платье свободного фасона, у которого на юбке были складки.

Эмма Робертс / © Associated Press

Лук актрисы дополнила сумка креативного дизайна с короткой пушистой ручкой от Khaite, несколько украшений, а также яркий макияж.

Джулия Робертс также посетила премьеру, но надела серый сдержанный костюм от Vivienne Westwood из коллекции осень-зима 2025 с жакетом и длинной юбкой в принт.

Джулия Робертс / © Associated Press

Отец Эммы — актер Эрик Робертс, брат Джулии. В детстве Эмма проводила много времени на съемках фильмов своей тети, и именно эти события пробудили в ней желание тоже стать актрисой.