Копия мамы: 16-летняя дочь Моники Беллуччи прошла по подиуму на показе Dolce & Gabbana

Юная модель продемонстрировала яркий образ.

В субботу 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева прибыла с мамой и младшей сестрой Леони в Венецию. Их сфотографировали в водном такси, по пути в город.

Дева Кассель и Леони / Getty Images

Дева стало одной из моделей на показе Dolce & Gabbana, который прошел на площади Сан-Марко. Сначала девушка приплыла на гондоле, а затем вышла на подиум демонстрировать красивое платье с пышной юбкой цвета фуксии, которое было украшено крупными цветами.

Дева Кассель / Getty Images

Обута Дева была в туфли без каблука, а ее кудрявее волосы были просто распущены. В макияже Девы визажисты решили сделать акцент на красные губы. В этом образе девушка была безумно похожа на свою знаменитую маму.

Также 16-летнюю модель запечатлели и днем ранее во время репетиции шоу. Дева была одета в белую рубашку и джинсовые капри. Туфли на ней были те же, что и в день показа.

Дева Кассель / Getty Images

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