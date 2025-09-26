ТСН в социальных сетях

Копия матери: 27-летняя дочь Умы Турман — Майя Хоук — появилась на модном показе

Актриса и модель посетила шоу известного бренда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Майя Хоук

Майя Хоук / © Getty Images

Дочь голливудской звезды Умы Турман — 27-летняя актриса Майя Хоук — посетила презентацию новой коллекции итальянского Модного дома Prada. В рамках недели моды, известный бренд презентовал коллекцию на сезон весна-лето 2026 в Милане.

Майя, как амбассадора бренда, а также довольно влиятедьбная молодая личность, появилась на шоу с ног до головы одетая в вещи от Prada. В частности она сочетала трикотажный коричневый топ с отделкой из камней на горловине, а также серые шорты.

Майя Хоук / © Getty Images

Майя Хоук / © Getty Images

Ее наряд дополнили колготки, остроносые туфли и небольшая серая сумка. Макияж на лице у актрисы и модели был практических невидимый. Девушка очень похожа на свою знаменитую маму.

С брендом Prada Майя сотрудничает давно и именно эта управляетма Миуччей Прадой компания создала лаконичный наряд девушки на Met Gala.

Майя Хоук на Met Gala / © Associated Press

Майя Хоук на Met Gala / © Associated Press

Майя Хоук на Met Gala / © Associated Press

Майя Хоук на Met Gala / © Associated Press

