- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 247
- Время на прочтение
- 1 мин
Копия матери: 27-летняя дочь Умы Турман — Майя Хоук — появилась на модном показе
Актриса и модель посетила шоу известного бренда.
Дочь голливудской звезды Умы Турман — 27-летняя актриса Майя Хоук — посетила презентацию новой коллекции итальянского Модного дома Prada. В рамках недели моды, известный бренд презентовал коллекцию на сезон весна-лето 2026 в Милане.
Майя, как амбассадора бренда, а также довольно влиятедьбная молодая личность, появилась на шоу с ног до головы одетая в вещи от Prada. В частности она сочетала трикотажный коричневый топ с отделкой из камней на горловине, а также серые шорты.
Ее наряд дополнили колготки, остроносые туфли и небольшая серая сумка. Макияж на лице у актрисы и модели был практических невидимый. Девушка очень похожа на свою знаменитую маму.
С брендом Prada Майя сотрудничает давно и именно эта управляетма Миуччей Прадой компания создала лаконичный наряд девушки на Met Gala.