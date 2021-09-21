Копия отца: 23-летний сын Уилла Смита замечен на модной тусовке

Появился на мероприятии он в костюме необычного кроя.

Джейден Смит, несмотря на свой юный возраст, уже успел сняться в таких культовых картинах, как "В погоне за счастьем", "День, когда Земля остановилась" и "Каратэ-пацан", а также выпустить несколько музыкальных рэп-альбомов. Молодой человек ведет активную светскую жизнь и часто становится гостем различных светских вечеринок.

Например, вчера, 20 сентября, артист посетил в Лондоне вечеринку, организованную британским Vogue и Tiffany & Co., которая проходила в отеле The Londoner. Для своего появления Джейден выбрал костюм графитового цвета с белым рисунком, ботинки, белую рубашку и черный широкий галстук. На шее у Смита било ожерелье с подвесками, а вот в руке он держал сумку-хобо.

Джейден Смит / Getty Images

Также на этом мероприятии была замечен и главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур.

Анна Винтур / Getty Images

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