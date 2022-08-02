Копия отца: внебрачный сын Арнольда Шварценеггера появился на премьере боевика

На красной дорожке он появился в лаконичной белой рубашке с короткими рукавами, черных штанах и кедах, также на нем было несколько украшений: золотое кольцо, браслет на запястье и золотая цепочка на шее.

Джозеф Баэна / Фото: Associated Press

Джозеф - внебрачный сын актера Арнольда Шварценеггера и Милдред Патрисии Баэна, которая в годы появления парня на свет работала в доме знаменитостей экономкой. Суммарно Милдред проработала в семье 20 лет и вышла на пенсию в январе 2011 года. Когда она забеременела, то не призналась, что ее ребенок от интрижки с начальником. Тайна открылась только тогда, когда Джозеф стал подрастать и быть очень похожим на своего звездного отца.

Абсурд ситуации в том, что в период, когда Баэна забеременела, также беременной была жена Шварценеггера - Мария Шрайвер. Для супругов это был уже четвертый совместный ребенок. Дети жены и домработницы родились с разницей всего в несколько дней.

Джозеф Баэна / Фото: Associated Press

По словам Арнольда, он не знал, что Джозеф - его сын, на протяжении около восьми лет после рождения мальчика в 1997 году. Также не знал о биологическом отце и Баэна, по его воспоминаниям, он был шокирован, когда в 2011 году в прессе стали говорить, что его отцом является голливудская икона. Услышал он впервые это в 13 лет, когда был в школе на пятом уроке.

Арнольд Шварценеггер, 1996 год / Фото: Associated Press

Но, тем не менее, когда тайна была раскрыта, Шварценеггер взял на себя полную финансовую ответственность за ребенка и купил ему с матерью дом. Сейчас Арни и Джо отлично общаются, много проводят время вместе, занимаются в зале и катаются иногда на велосипедах. Джозеф хоть и не носит фамилию своего отца, но из всех детей Шварценеггера наиболее на него похож и явно является главным фанатом "железного Арни", поскольку у него такая же прическа, как у отца в молодости, он увлекается бодибилдингом и даже снялся в роли Терминатора.

Что касается личной жизни, что Джозеф закончил Университет Пеппердин в Малибу, где получил степень бакалавра делового администрирования. Сейчас работает в агентстве по недвижимости ARIA properties, занимается бодибилдингом, плаванием, немного снимается в сериалах и для обложек журналов.

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