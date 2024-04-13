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Король анималистического принта: вспоминаем самые эффектные образы звезд в нарядах от Роберто Кавалли

Король анималистического принта: вспоминаем самые эффектные образы звезд в нарядах от Роберто Кавалли

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Он предпочитал, чтобы его называли не "дизайнером", а "художником моды".

12 апреля ушел из жизни итальянский модельер Роберто Кавалли, которому было 83 года. Смерть этой легендарной личности наступила через год после того, как он стал отцом шестого ребенка от своей партнерши - модели Сандры Бергман - бывшей звезды Playboy, которая была на 45 лет его младше.

Кавалли создал свою компанию в 1970-х годах и за многолетнюю карьеру, он успел стать ведущей фигурой в мире моды и сыграть значительную роль в продвижении итальянских нарядов и аксессуаров. Его одежду носили такие звезды, как Бриджит Бардо, Софи Лорен, Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес.

Смело также можно сказать, что именно Кавалли стал королем анималистического принта, поскольку именно он стал отличительной чертой бренда. Носить такие платья осмеливаются не все, поскольку они смелые, сексуальные и часто дерзкие.

Ниже мы собрали фото знаменитостей, которые появилась на светских мероприятиях в роскошных нарядах созданных легендарным брендом.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press
Медісон Бір / © Associated Press
Медісон Бір / Фото: Associated Press
Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press
Лидия Херст / © Associated Press
Лидия Херст / Фото: Associated Press
Айшвария Рай / © Associated Press
Айшвария Рай / Фото: Associated Press
Диди-Стон / © Associated Press
Диди-Стон / Фото: Associated Press
Адриана Лима / © Associated Press
Адриана Лима / Фото: Associated Press
Эддисон Рэй / © Associated Press
Эддисон Рэй / Фото: Associated Press
Виктория Бекхэм / © Associated Press
Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press
Летиция Каста и Роберто Кавалли / © Associated Press
Летиция Каста и Роберто Кавалли / Фото: Associated Press

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