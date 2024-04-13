Король анималистического принта: вспоминаем самые эффектные образы звезд в нарядах от Роберто Кавалли

Он предпочитал, чтобы его называли не "дизайнером", а "художником моды".

12 апреля ушел из жизни итальянский модельер Роберто Кавалли, которому было 83 года. Смерть этой легендарной личности наступила через год после того, как он стал отцом шестого ребенка от своей партнерши - модели Сандры Бергман - бывшей звезды Playboy, которая была на 45 лет его младше.

Кавалли создал свою компанию в 1970-х годах и за многолетнюю карьеру, он успел стать ведущей фигурой в мире моды и сыграть значительную роль в продвижении итальянских нарядов и аксессуаров. Его одежду носили такие звезды, как Бриджит Бардо, Софи Лорен, Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес.

Смело также можно сказать, что именно Кавалли стал королем анималистического принта, поскольку именно он стал отличительной чертой бренда. Носить такие платья осмеливаются не все, поскольку они смелые, сексуальные и часто дерзкие.

Ниже мы собрали фото знаменитостей, которые появилась на светских мероприятиях в роскошных нарядах созданных легендарным брендом.

Зендея / Фото: Associated Press

Медісон Бір / Фото: Associated Press

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Лидия Херст / Фото: Associated Press

Айшвария Рай / Фото: Associated Press

Диди-Стон / Фото: Associated Press

Адриана Лима / Фото: Associated Press

Эддисон Рэй / Фото: Associated Press

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Летиция Каста и Роберто Кавалли / Фото: Associated Press

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