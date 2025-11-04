ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
165
1 мин

Король Чарльз посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

Во вторник, 4 ноября, 50-летний легендарный британский футболист Дэвид Бекхэм был посвящен в рыцари за «заслуги в спорте и благотворительности» на церемонии в Виндзорском замке.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Associated Press

Церемонию, которая проводится по инициативе короля Чарльза, призвана отметить выдающийся вклад в развитие общества.

Теперь к бывшему спортсмену будут обращатся как к сэру Дэвиду Бекхэм, а его жена Виктория будет теперь леди Бекхэм.

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Associated Press

Дэвид выглядел элегантно в сшитом на заказ костюме, а рядом с ним была Виктория и его родители, Тед и Сандра Бекхэм. Семья после официальной части позировала вместе для фото и Дэвид просто сиял демонстрируя свой орден фотографам.

Дэвид и Виктория Бекхэм, а также его родители — Тед и Сандра Бекхэм / © Associated Press

Виктория на особое мероприятие надела элегантное платье темно-синего цвета от своего бренда, которое привлекало внимание благодаря оригинальным рукавам-флаттер и оборкам. Образ новоиспеченная леди дополнила шляпкой с вуалью и классическими туфлями.

Дэвид и Виктория Бекхэм, а также его родители — Тед и Сандра Бекхэм / © Associated Press

