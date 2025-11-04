- Дата публикации
Король Чарльз посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари
Во вторник, 4 ноября, 50-летний легендарный британский футболист Дэвид Бекхэм был посвящен в рыцари за «заслуги в спорте и благотворительности» на церемонии в Виндзорском замке.
Церемонию, которая проводится по инициативе короля Чарльза, призвана отметить выдающийся вклад в развитие общества.
Теперь к бывшему спортсмену будут обращатся как к сэру Дэвиду Бекхэм, а его жена Виктория будет теперь леди Бекхэм.
Дэвид выглядел элегантно в сшитом на заказ костюме, а рядом с ним была Виктория и его родители, Тед и Сандра Бекхэм. Семья после официальной части позировала вместе для фото и Дэвид просто сиял демонстрируя свой орден фотографам.
Виктория на особое мероприятие надела элегантное платье темно-синего цвета от своего бренда, которое привлекало внимание благодаря оригинальным рукавам-флаттер и оборкам. Образ новоиспеченная леди дополнила шляпкой с вуалью и классическими туфлями.