"Королева британской моды" и "мать панка": вспоминаем эпатажные и роскошные работы Вивьен Вествуд

Эта женщина запомнилась очень яркими работами и показами, поэтому предлагаем вспомнить некоторые из них.

29 декабря в возрасте 81 года скончался британский дизайнер Вивьен Вествуд. Она одна из самых необычных и провокационных дизайнеров Британии, которая использовала моду, чтобы показать миру свои взгляды на политику и климатические проблемы. Многие из показов и вещей дизайнера стали культовыми, также моментально узнается ее фирменная драпировка, присутствующая почти во всех коллекциях.

Известно, что дизайнер скончалась дома, в окружении своих близких. Причины смерти не раскрываются. После ее кончины родные опубликовали в соцсетях дизайнера заявление, а также выставили некролог в витрине ее знаменитого магазина в Лондоне с цитатой.

"Духовная система. Сегодня никогда не было такой потребности в Дао, как сейчас. Дао дает вам ощущение, что вы принадлежите космосу, и придает цель вашей жизни; это дает вам такое чувство идентичности и силы, чтобы знать, что вы живете той жизнью, которой можете жить и, следовательно, должны жить: полностью используйте свой характер и полностью используйте свою жизнь на земле", - Вивьен Вествуд.

Фото: Getty Images

Осознание того, что эта легендарная женщина ушла из жизни очень печально, но все же она оставила после себя огромное наследие, которое, несомненно, будет продолжать вдохновлять новые поколения. Ниже мы собрали несколько снимков знаменитостей, которые носят наряды Вествуд на подиумах и мероприятиях.

Фото: Getty Images

Модель представляет наряд Вивьен Вествуд во время показа коллекции прет-а-порте весна-лето 2010 в Париже, 2 октября 2009 года.

Фото: Getty Images

Две фотомодели в нижнем белье и полотенцах с логотипом Vivienne Westwood, показ прет-а-порте весна-лето 1991 в Париже,1990 год.

Фото: Getty Images

Британская фотомодель Сара Стокбридж идет по подиуму с ребенком на руках на показе Vivienne Westwood прет-а-порте весна-лето 1991 в Париже, сентябрь 1990 года.

Фото: Getty Images

Памела Андерсон идет по подиуму на показе Vivienne Westwood прет-а-порте осень-зима 2009 во время Недели моды в Париже, 6 марта 2009 года. У актрисы связаны руки.

Фото: Getty Images

Модель Карла Бруни идет по подиуму на показе Vivienne Westwood в Париже, 1994 год.

Фото: Getty Images

Ким Кардашьян на Met Gala в Метрополитен-музее, 1 мая 2017 года, Нью-Йорк.

Фото: Getty Images

Модель идет по подиуму на показе Vivienne Westwood во время показа мужских коллекций на London Fashion Week.

Фото: Getty Images

Супермодель Линда Евангелиста на весеннем показе Vivienne Westwood 1995 года в Париже.

Фото: Getty Images

Линда Евангелиста на показе Vivienne Westwood осень-зима 1995 в Париже.

Фото: Getty Images

Наоми Кэмпбелл на показе Vivienne Westwood осень-зима 1994 в Париже.

Фото: Getty Images

Линдси Уиксон идет по подиуму во время показа женской коллекции Vivienne Westwood осень-зима 2022-2023 в рамках Недели моды в Париже, 5 марта 2022 года.

Фото: Associated Press

Сальма Хайек на церемонии вручения премии GQ Men Of The Year Awards 2022 в Mandarin Oriental Hyde Park 16 ноября 2022 года в Лондоне.

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