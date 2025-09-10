ТСН в социальных сетях

Королева Дании Мэри одолжила дизайнерскую блузку из гардероба своей 14-летней дочери

Не только дочери «воруют» вещи из маминого гардероба, но иногда и мамы так делают.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Дании Мэри

Королева Дании Мэри / © Getty Images

Похоже, что королева Дании Мэри и ее дочери совершенно свободно пользуются гардеробами друг друга, ведь на этой неделе Ее Величество появилась в оригинальной блузе от австралийского люксового бренда Zimmermann. У блузы были пышные рукава, воротник-стойка и блестящие пуговицы, а сочетала королева ее с черный юбкой миди и туфлями с открытой пяткой от бренда Malone Souliers.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Ранее в этой же блузе была замечена младшая дочь Мэри — 14-летняя принцесса Жозефина. Девочка появилась в изделии от Zimmermann в мае этого года на мероприятии в честь дня рождения своего отца, короля Фредерика. Тогда Жозефина дополнила блузу кремовыми брюками с высокой талией и золотыми серьгами-кольцами.

Принцесса Жозефина и ее мама королева Мэри / © Getty Images

Принцесса Жозефина и ее мама королева Мэри / © Getty Images

Ранее юная принцесса тоже неоднократно надевала наряды своей мамы, например, в апреле она надела черное платеь в цветочный принт от бренда Dolce and Gabbana, которое ее мама Мэри приобрела еще в 2014 году и надевала на официальыне мероприятия.

