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Королева эпатажа: 5 самых странных образов, которые модель Джулия Фокс одевала на этой неделе

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
64
Время на прочтение
1 мин
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Королева эпатажа: 5 самых странных образов, которые модель Джулия Фокс одевала на этой неделе

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Предлагаем взглянуть еще раз, что носила звезда нью-йоркского стритстайла.

Модель и актриса Джулия Фокс, которая прославилась благодаря короткому роману с рэпером Канье Уэстом, не перестает нас удивлять своими эпатажными образами, которые выбирает для фотосессий и вечеринок.

Однако в Нью-Йорке прошла Неделя моды, где Фокс появлялась на публике очень часто, участвовала в модных шоу различных брендов.

Также вещи от многих молодых нью-йоркских дизайнеров Джулия надевала и для своих стритстайл образов. Пять самых "безумных" луков модели мы собрали ниже.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images
Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images
Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images
Джулия Фокс / © Associated Press
Джулия Фокс / Фото: Associated Press
Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
64
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