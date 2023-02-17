Королева эпатажа: 5 самых странных образов, которые модель Джулия Фокс одевала на этой неделе

Предлагаем взглянуть еще раз, что носила звезда нью-йоркского стритстайла.
Модель и актриса Джулия Фокс, которая прославилась благодаря короткому роману с рэпером Канье Уэстом, не перестает нас удивлять своими эпатажными образами, которые выбирает для фотосессий и вечеринок.
Однако в Нью-Йорке прошла Неделя моды, где Фокс появлялась на публике очень часто, участвовала в модных шоу различных брендов.
Также вещи от многих молодых нью-йоркских дизайнеров Джулия надевала и для своих стритстайл образов. Пять самых "безумных" луков модели мы собрали ниже.
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