Королева Хэллоуина готовит сюрприз: Хайди Клум показала фрагменты будущего костюма

Хайди Клум / © Associated Press

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Каждый год в конце октября супермодель и телеведущая Хайди Клум оказывается в центре внимания, и всё из-за её безумной любви к празднику Хэллоуина. Она давно завоевала неофициальный титул «королевы Хэллоуина» благодаря своим невероятным перевоплощениям, которые каждый раз удивляют масштабом и продуманностью. В таких образах Хайди появляется на собственной вечеринке, которую устраивает в Нью-Йорке.

Звезда не ограничивается обычными костюмами, ведь её образы — это настоящие шедевры грима, протезирования и спецэффектов. Для подготовки к некоторым перевоплощениям требуются часы работы команды профессионалов, а результат часто бывает настолько реалистичным, что звезду сложно узнать. Также разработка и подготовка костюмов занимает не один месяц.

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Гайді Клум показала фрагмент свого костюму / © Instagram Хайди Клум

Накануне праздника Клум начинает интриговать поклонников и показывать фрагменты костюма или то, как идет подготовка. Этот год не стал исключением, и звезда также показала несколько фрагментов своего костюма, в частности детали из силикона, а также рюкзак для спины.

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Но одна из её последних публикаций вызвала особый интерес, поскольку в коротком видео мелькнули несколько эскизов на стене. На рисунках можно разглядеть несколько загадочных существ, которые, возможно, станут её костюмом в этом году.

Загадочные эскизы на стене мастерской, где изготавливается костюм Клум / © Instagram Хайди Клум

Загадочные эскизы на стене мастерской, где изготавливается костюм Клум / © Instagram Хайди Клум

Поклонники же в комментариях под публикациями Клум высказывают свои предположения о том, какой у неё будет костюм, и среди них можно отметить такие варианты, как персонажи фильмов «Субстанция», а также «Тёмный кристалл».

Напомним, что среди самых известных образов модели: пожилая женщина, перевоплощение героя фильма «Пришелец», огромный дождевой червь и павлин. Хайди каждый раз подходит к празднику с незаурядной фантазией, доказывая, что для неё Хэллоуин — не просто повод надеть необычный костюм, а возможность устроить настоящее шоу. Именно поэтому её ежегодная вечеринка стала одним из самых ожидаемых событий в мире знаменитостей, а поклонники с нетерпением гадают, чем же супермодель удивит их на этот раз.

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