ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
129
Время на прочтение
2 мин

Королева Хэллоуина готовит сюрприз: Хайди Клум показала фрагменты будущего костюма

Звезда, как уже стало традицией, готовит эффектное перевоплощение к самому жуткому празднику года. На этот раз супермодель случайно показала в одном из видео загадочные рисунки, которые могут оказаться эскизами её будущего костюма.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Хайди Клум

Хайди Клум / © Associated Press

Каждый год в конце октября супермодель и телеведущая Хайди Клум оказывается в центре внимания, и всё из-за её безумной любви к празднику Хэллоуина. Она давно завоевала неофициальный титул «королевы Хэллоуина» благодаря своим невероятным перевоплощениям, которые каждый раз удивляют масштабом и продуманностью. В таких образах Хайди появляется на собственной вечеринке, которую устраивает в Нью-Йорке.

Звезда не ограничивается обычными костюмами, ведь её образы — это настоящие шедевры грима, протезирования и спецэффектов. Для подготовки к некоторым перевоплощениям требуются часы работы команды профессионалов, а результат часто бывает настолько реалистичным, что звезду сложно узнать. Также разработка и подготовка костюмов занимает не один месяц.

Гайді Клум показала фрагмент свого костюму / © Instagram Хайди Клум

Накануне праздника Клум начинает интриговать поклонников и показывать фрагменты костюма или то, как идет подготовка. Этот год не стал исключением, и звезда также показала несколько фрагментов своего костюма, в частности детали из силикона, а также рюкзак для спины.

Но одна из её последних публикаций вызвала особый интерес, поскольку в коротком видео мелькнули несколько эскизов на стене. На рисунках можно разглядеть несколько загадочных существ, которые, возможно, станут её костюмом в этом году.

Загадочные эскизы на стене мастерской, где изготавливается костюм Клум / © Instagram Хайди Клум

Загадочные эскизы на стене мастерской, где изготавливается костюм Клум / © Instagram Хайди Клум

Загадочные эскизы на стене мастерской, где изготавливается костюм Клум / © Instagram Хайди Клум

Загадочные эскизы на стене мастерской, где изготавливается костюм Клум / © Instagram Хайди Клум

Поклонники же в комментариях под публикациями Клум высказывают свои предположения о том, какой у неё будет костюм, и среди них можно отметить такие варианты, как персонажи фильмов «Субстанция», а также «Тёмный кристалл».

Напомним, что среди самых известных образов модели: пожилая женщина, перевоплощение героя фильма «Пришелец», огромный дождевой червь и павлин. Хайди каждый раз подходит к празднику с незаурядной фантазией, доказывая, что для неё Хэллоуин — не просто повод надеть необычный костюм, а возможность устроить настоящее шоу. Именно поэтому её ежегодная вечеринка стала одним из самых ожидаемых событий в мире знаменитостей, а поклонники с нетерпением гадают, чем же супермодель удивит их на этот раз.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie