Королева Хэллоуина: "сумасшедшие" и яркие костюмы супермодели Хайди Клум

Немецкую супермодель Хайди Клум часто называют королевой Хэллоуина, поскольку уже более 20 лет она организовывает грандиозные вечеринки в честь этого праздника.

В кого только Хайди не перевоплощалась, ведь уже побывала в образе знойной Джессики Рэббит, стареющей бабушки с варикозным расширением вен и даже огромного червя. Из-за такой любви к Хэллоуину и переодеванию в различные костюмы, супермодель ежегодно заставляет нас с с нетерпением ожидать ее нового костюма больше, чем любой другой знаменитости.

Поэтому предлагаем вспомнить все самые сумасшедшие, смелые и яркие образ Клум, которые она показывала.

2023 год

В этом году супермодель нарядилась павлином, а ее муж Том Каулиц - огромным яйцом.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Хайди Клум и Том Каулиц / Фото: Associated Press

2022 год

Хайди нарядилась огромным червем, а ее муж Том Каулиц - рыболовом без глаза. Образ пары был жутким, а сама Клум отыграла свой образ на все сто процентов, ведь даже не вышла на красную дорожку, а буквально выползла.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Хайди Клум / Фото: Associated Press

2019 года

В тот раз Хайди продемонстрировала один из своих самых сложных костюмов, ведь была в образе инопланетянина, над которым ставили эксперементы. Муж супермодели нарядился астронавтом.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Хайди Клум / Фото: Associated Press

2018 год

Хайди прибыла на свою ежегодную вечеринку в честь Хэллоуина в образе Фионы из "Шрека". Сходство было потрясающим.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Том был а образе самого Шрека, прибыли они в карете и с ними была коляска с малышом.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

2017 год

Тогда Клум появилась в образе Майкла Джексона из его клипа "Триллер".

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Клум была в образе оборотня. Детализация грима впечатляет.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

2016 год

В тот раз звезда больше удивила идеей своего появления, поскольку вышла на красную дорожку с пятью своими клонами.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Они все были одинаково одеты и позировали вместе.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

2015 год

Клум перевоплотилась в мультяшку Джессику Рэббит из детективных нуар-романов о кролике Роджере.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

В этот раз она опять была неузнаваема.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

2014 год

Супермодель превратилась в гигантскую бабочку. Она была радужном костюме, с крыльями гримом на теле.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Хайди Клум / Фото: Associated Press

2013 год

Образ богатой старушки с тростью - один из самых необыных в коллекции Хайди.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Морщины, седина и пигментные пятна на ее теле выглядели очень реалистично.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

2012 год

Модель была в костюме Клеопатры.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Помимо роскошного платья и накидки, также все ее лицо было обклеено стразами.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

2011 год

Хайди Клум и ее тогдашний муж - певец Сил - оделись обезьянами.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Тела пары покрывал мех, а лица - реалистичный грим.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

2010 год

Звезда переоделась трансформером. Все ее тело было покрыто фиолетовыми блестками.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Также Хайди сделала себя очень высокой с помощью спецыальной обуви. Ее рост был больше двух метров.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

2009 год

Хайди в образе огромного ворона с с устрашающим большим клювом.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Хайди Клум / Фото: Associated Press

2008 год

Модель и телеведущая одетая как индуистская богиня Кали. Обычно эта женщина изображается с голубой кожей, длинными волосами и четырьмя руками, но Клум решила сделать в своем костюме шусть рук.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Хайди Клум / Фото: Associated Press

2007 год

Звезда в костюме черной кошки.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Шарма костюму добавлял макияж, клыки и большие уши.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

2005 год

Супермодель нарядилась вампиром с длинными клыками и огромным париком.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Читайте также:

Хайди Клум по пути на съемки талант-шоу America's Got Talent (41 фото)