Королева Хэллоуина: "сумасшедшие" и яркие костюмы супермодели Хайди Клум

Немецкую супермодель Хайди Клум часто называют королевой Хэллоуина, поскольку уже более 20 лет она организовывает грандиозные вечеринки в честь этого праздника.
В кого только Хайди не перевоплощалась, ведь уже побывала в образе знойной Джессики Рэббит, стареющей бабушки с варикозным расширением вен и даже огромного червя. Из-за такой любви к Хэллоуину и переодеванию в различные костюмы, супермодель ежегодно заставляет нас с с нетерпением ожидать ее нового костюма больше, чем любой другой знаменитости.
Поэтому предлагаем вспомнить все самые сумасшедшие, смелые и яркие образ Клум, которые она показывала.
2023 год
В этом году супермодель нарядилась павлином, а ее муж Том Каулиц - огромным яйцом.
2022 год
Хайди нарядилась огромным червем, а ее муж Том Каулиц - рыболовом без глаза. Образ пары был жутким, а сама Клум отыграла свой образ на все сто процентов, ведь даже не вышла на красную дорожку, а буквально выползла.
2019 года
В тот раз Хайди продемонстрировала один из своих самых сложных костюмов, ведь была в образе инопланетянина, над которым ставили эксперементы. Муж супермодели нарядился астронавтом.
2018 год
Хайди прибыла на свою ежегодную вечеринку в честь Хэллоуина в образе Фионы из "Шрека". Сходство было потрясающим.
Том был а образе самого Шрека, прибыли они в карете и с ними была коляска с малышом.
2017 год
Тогда Клум появилась в образе Майкла Джексона из его клипа "Триллер".
Клум была в образе оборотня. Детализация грима впечатляет.
2016 год
В тот раз звезда больше удивила идеей своего появления, поскольку вышла на красную дорожку с пятью своими клонами.
Они все были одинаково одеты и позировали вместе.
2015 год
Клум перевоплотилась в мультяшку Джессику Рэббит из детективных нуар-романов о кролике Роджере.
В этот раз она опять была неузнаваема.
2014 год
Супермодель превратилась в гигантскую бабочку. Она была радужном костюме, с крыльями гримом на теле.
2013 год
Образ богатой старушки с тростью - один из самых необыных в коллекции Хайди.
Морщины, седина и пигментные пятна на ее теле выглядели очень реалистично.
2012 год
Модель была в костюме Клеопатры.
Помимо роскошного платья и накидки, также все ее лицо было обклеено стразами.
2011 год
Хайди Клум и ее тогдашний муж - певец Сил - оделись обезьянами.
Тела пары покрывал мех, а лица - реалистичный грим.
2010 год
Звезда переоделась трансформером. Все ее тело было покрыто фиолетовыми блестками.
Также Хайди сделала себя очень высокой с помощью спецыальной обуви. Ее рост был больше двух метров.
2009 год
Хайди в образе огромного ворона с с устрашающим большим клювом.
2008 год
Модель и телеведущая одетая как индуистская богиня Кали. Обычно эта женщина изображается с голубой кожей, длинными волосами и четырьмя руками, но Клум решила сделать в своем костюме шусть рук.
2007 год
Звезда в костюме черной кошки.
Шарма костюму добавлял макияж, клыки и большие уши.
2005 год
Супермодель нарядилась вампиром с длинными клыками и огромным париком.
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