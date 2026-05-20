Королева Испании Летиция в красивом красном платье посетила мероприятие в Мадриде

Королева Испании Летиция появилась во Дворце Сената в Мадриде, чтобы вручить 15-ю премию Луиса Каранделя за парламентскую журналистику. Мероприятие хоть и было торжественным, но требовало более элегантного и сдержанного подхода к одежде, поэтому Ее Величество выбрала классическое красное платье.

Летиция надела платье от Adolfo Domínguez с короткими рукавами. Дизайн отличается четкими линиями, узнаваемым разрезом на юбке. Благодаря длине миди, плавному силуэту и четко очерченной талии, платье прекрасно вписалось в событие и очень подходило королеве.

Также интересной деталью наряда стали рукава-накидки, которые добавляли движения. Это яркое красное платье Летиция дополнила клатчем и удобными туфлями на низком каблуке.

Интересно, что платье не является совсем новым в семейном гардеробе. Старшая дочь королевы, принцесса Леонор, носила точно такое же платье, но в зеленом цвете в 2023 году во время торжественной присяги на верность Конституции.

