- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 390
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева красной дорожки: Деми Мур в гламурном платье с пайетками сияла на открытии Каннского кинофестиваля
Актриса роскошно выглядела на церемонии открытия кинофестиваля на Лазурном побережье.
Деми Мур, которая в этом году является членом жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля, продемонстрировала на красной дорожке церемонии открытия эффектный образ.
Актриса позировала перед фотокамерами в гламурном платье макси жемчужного оттенка фасона «русалка» от Jacquemus, которое было полностью расшито пайетками. Наряд был без бретелек, имел корсетный верх, который переходил в баску, и небольшой шлейф. Платье прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.
Обута она была в туфли в тон с пайетками и бантиками.
Мур дополнила аутфит идеально ровной укладкой, макияжем с акцентом на глазах и длинным нюдовым маникюром. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-цветами, шею — массивным бриллиантовым колье Chopard, а на руках были кольца с бриллиантами.
Напомним, на фотосессию членов жюри в рамках Каннского кинофестиваля Деми Мур надела скульптурное белое платье-бюстье с цветным принтом polka dot, перьями с конфетти и рюшами на подоле от Jacquemus.