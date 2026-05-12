Королева красной дорожки: Деми Мур в гламурном платье с пайетками сияла на открытии Каннского кинофестиваля

Деми Мур / © Associated Press

Реклама

Деми Мур, которая в этом году является членом жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля, продемонстрировала на красной дорожке церемонии открытия эффектный образ.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Актриса позировала перед фотокамерами в гламурном платье макси жемчужного оттенка фасона «русалка» от Jacquemus, которое было полностью расшито пайетками. Наряд был без бретелек, имел корсетный верх, который переходил в баску, и небольшой шлейф. Платье прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Обута она была в туфли в тон с пайетками и бантиками.

Реклама

Деми Мур / © Associated Press

Мур дополнила аутфит идеально ровной укладкой, макияжем с акцентом на глазах и длинным нюдовым маникюром. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-цветами, шею — массивным бриллиантовым колье Chopard, а на руках были кольца с бриллиантами.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Напомним, на фотосессию членов жюри в рамках Каннского кинофестиваля Деми Мур надела скульптурное белое платье-бюстье с цветным принтом polka dot, перьями с конфетти и рюшами на подоле от Jacquemus.

Новости партнеров