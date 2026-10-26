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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Летиция упала на борту рыболовного судна: дочь София поспешила ей на помощь

Несмотря на неловкую ситуацию, королевская семья продолжила участвовать в мероприятии.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Королева Испании Летиция

Королева Испании Летиция / © Getty Images

Королева Испании Летиция вместе с семьёй вручила награду Гильдии рыбаков Санта-Аны из города Льянес. Для этого официального мероприятия королева выбрала стильный и лаконичный образ, который включал бежевый свитер и рубашку на пуговицах, тёмные джинсы и коричневые сапоги.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп был одет в розовую рубашку на пуговицах, оливковые брюки и серый пиджак, дополнив образ коричневыми классическими туфлями. Тем временем принцесса Леонор выбрала полностью чёрный наряд, а инфанта София надела синий свитер и тёмные джинсы.

Испанская королевская семья / © Getty Images

Испанская королевская семья / © Getty Images

Награда, присуждаемая Фондом принцессы Астурийской, вручается населенному пункту, деревне, поселку, живописной местности или группе людей в Астурии, которые внесли весомый вклад в защиту и сохранение природной среды, исторического, культурного или художественного наследия, развитие местной экономики, реализацию общественных проектов или продемонстрировали другие выдающиеся примеры солидарности.

Однако во время мероприятия произошёл небольшой конфуз — королева Летиция поскользнулась на палубе рыболовного судна и упала. Дочь София сразу подбежала к матери, чтобы помочь и узнать, всё ли с ней в порядке.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Момент падения попал на видео:

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