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- Шоу-бизнес
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Королева минимализма: Виктория Бекхэм снова надела любимую вещь на футбольный матч
Своим образом она продемонстрировала так называемую эстетику «тихой роскоши», в которой качественные материалы, безупречный крой и вневременной дизайн важнее ярких логотипов или мимолетных трендов.
Многие футбольные фанаты надели футболки сборных, за которые болели во время Чемпионата мира по футболу, но поскольку Англия не прошла в финал, Виктория Бекхэм решила не принимать ничью сторону во время решающего турнира. Дизайнер и бывшая участница Spice Girls осталась верна своему фирменному минималистичному стилю, выбрав классические вещи, которые никогда не выходят из моды.
Она снова надела свою любимую вещь — белую майку, но на этот раз необычного дизайна — с глубоким вырезом на спине и каплевидным вырезом на груди. Она сочетала её с белыми джинсовыми брюками, которые дополнила коричневым ремнем.
Кроме того, особый шик её образу придавали золотые украшения, изысканный минималистичный макияж и прическа с лёгкими локонами.
Ради того, чтобы посетить это мероприятие с семьёй, Виктория пропустила свадьбу своей подруги и коллеги по группе Spice Girls — Мелани Чисголм. 52-летняя британская певица, известная во всем мире как Мел Си, вышла замуж за австралийского манекенщика и продюсера Криса Дингоулла в платье, которое для неё создала Виктория Бекхэм.