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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
290
Время на прочтение
1 мин

Королева минимализма: Виктория Бекхэм снова надела любимую вещь на футбольный матч

Своим образом она продемонстрировала так называемую эстетику «тихой роскоши», в которой качественные материалы, безупречный крой и вневременной дизайн важнее ярких логотипов или мимолетных трендов.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Многие футбольные фанаты надели футболки сборных, за которые болели во время Чемпионата мира по футболу, но поскольку Англия не прошла в финал, Виктория Бекхэм решила не принимать ничью сторону во время решающего турнира. Дизайнер и бывшая участница Spice Girls осталась верна своему фирменному минималистичному стилю, выбрав классические вещи, которые никогда не выходят из моды.

Она снова надела свою любимую вещь — белую майку, но на этот раз необычного дизайна — с глубоким вырезом на спине и каплевидным вырезом на груди. Она сочетала её с белыми джинсовыми брюками, которые дополнила коричневым ремнем.

Виктория Бекхэм с мужем и сыновьями / © Getty Images

Виктория Бекхэм с мужем и сыновьями / © Getty Images

Кроме того, особый шик её образу придавали золотые украшения, изысканный минималистичный макияж и прическа с лёгкими локонами.

Ради того, чтобы посетить это мероприятие с семьёй, Виктория пропустила свадьбу своей подруги и коллеги по группе Spice Girls — Мелани Чисголм. 52-летняя британская певица, известная во всем мире как Мел Си, вышла замуж за австралийского манекенщика и продюсера Криса Дингоулла в платье, которое для неё создала Виктория Бекхэм.

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Дата публикации
Количество просмотров
290
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