Королева так бы не оделась: образы скандальной Уоллис Симпсон в коротких шортах

Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / © Associated Press

Реклама

Женившись на разведенной американке Уоллис Симпсон вскоре после отречения от престола в декабре 1936 года, Эдуард проводил большую часть своего времени, посещая вечеринки и живя в роскоши во Франции и США. Пара посещала различные курорты, жила в роскошных отелях и особняках, встречалась с друзьями, много играла в гольф и тратила деньги.

Во время одного из таких отпусков, которые на самом деле были просто их образом жизни, пара проводила время в круизе на яхте Hidalgo у берегов Италии. Папарацци сфотографировали Эдуард и Уоллис, когда они спустились на берег на пляже курорта Рапалло на итальянской Ривьере 3 августа 1953 года. Супруги были вынуждены приехать в город из-за штормового моря.

Эдуард VIII и Уоллис Симпсон, 1953 год / © Associated Press

Также в тот день их сфотографировали у бассейна отеля Excelsior на итальянском курорте Рапалло. Герцогиня не побоялась надеть короткие шорты, которые демонстрировали ее фигуру.

Реклама

Эдуард VIII и Уоллис Симпсон, 1953 год / © Associated Press

Спустя несколько лет, 2 августа 1961 года, пара опять проводила время в Италии, но уже в Венеции. Папарацци их сфотографировали в купальных костюмах, когда муж с женой прогуливались по мелководью.