Королева так бы не оделась: образы скандальной Уоллис Симпсон в коротких шортах
Отказавшись от короны, чтобы жениться на любимой женщине, Эдуард VIII продолжал наслаждаться образом жизни, подобающим королю.
Женившись на разведенной американке Уоллис Симпсон вскоре после отречения от престола в декабре 1936 года, Эдуард проводил большую часть своего времени, посещая вечеринки и живя в роскоши во Франции и США. Пара посещала различные курорты, жила в роскошных отелях и особняках, встречалась с друзьями, много играла в гольф и тратила деньги.
Во время одного из таких отпусков, которые на самом деле были просто их образом жизни, пара проводила время в круизе на яхте Hidalgo у берегов Италии. Папарацци сфотографировали Эдуард и Уоллис, когда они спустились на берег на пляже курорта Рапалло на итальянской Ривьере 3 августа 1953 года. Супруги были вынуждены приехать в город из-за штормового моря.
Также в тот день их сфотографировали у бассейна отеля Excelsior на итальянском курорте Рапалло. Герцогиня не побоялась надеть короткие шорты, которые демонстрировали ее фигуру.
Спустя несколько лет, 2 августа 1961 года, пара опять проводила время в Италии, но уже в Венеции. Папарацци их сфотографировали в купальных костюмах, когда муж с женой прогуливались по мелководью.