Короткие шорты, футболки с принтом и мини: Хейли Бибер поделилась повседневными образами

Разбираем, что носит модель.

Американская модель Хейли Бибер опубликовала в Instagram новую подборку фото. На некоторых снимках она запечатлена с мужем Джастином во время их путешествий, но есть и кадры, которые она сделала в гардеробной своего дома. Поэтому мы решили разобраться, что носит одна их главных It girl в обычной жизни.

И так, на первом фото Хейли позировала в зеленых джинсах и сером кроп-топе. Образ кажется простым, но она его дополнила клетчатым кардиганом от Alessandra Rich и кепкой RCAF. На фото девушка позировала напротив огромного автобуса.

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

Второе фото красотка сделала в гардеробной и эффектно позировала перед зеркалом делая селфи. На ней была кожаная куртка из питона от Alessandra Rich и асимметричное платье Nensi Dojaka. Из аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки от Linda Farrow в зеленой оправе, мюли с фигурным квадратным каблуком от Amina Muaddi и несколько золотых украшений.

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

На следующем кадре она была запечатлена с Джастином Бибером. Пара позировала возле дерева держась за руки. На Хейли была клетчатая панамка Emily Levine Milan, оверсайз футболка Red Vintage Co и ботинки Bottega Veneta Lug.

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

Показала модель и фото в купальнике. На снимке она сидела возле Джастина на диване в такой же панамке, только другой расцветки, и купальнике с принтом зебра от The Attico. Видимо это ее любимая модель купальника, ведь в нем Хейли уже неоднократно появлялась.

Хейли Бибер / Instagram Хейли Бибер

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