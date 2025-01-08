Корсеты, платья и мини-юбки: стильные образы участниц "Холостяка" на пост-шоу

Девушки в красивых нарядах появились в эфире специального выпуска проекта.

Пост-шоу "Холостяка-13" прошло, а образы девушек, у которых они появились в эфире, продолжают обсуждать. Поэтому предлагаем рассмотреть наряды участниц проекта.

Вероника, Алина, Анастасия, Юстина, Ксения

Вероника предстала в романтическом черном платье, состоявшем из короткого на тонких бретельках и прозрачного длинного с плисированием и воланами. Наряд она дополнила черными туфлями-лодочками.

Алина позировала в шелковом платье макси цвета бургнуди в бельевом стиле, которое скомбинировала с серебряными босоножками.

Анастасия выбрала для своего появления на пост-шоу классические цвета. На ней была белая рубашка, черный корсет на тонких бретельках, черная мини-юбка и черные высокие сапоги.

Юстина продемонстрировала нежный аутфит в розовом жакете и розовой мини-юбке. Талию она подчеркнула черным поясом и надела черные ботильоны с открытыми носками.

Ксения сияла в светлом укороченном жакете, голубом корсете и светлой короткой юбке. Лук она завершила голубыми ковбойскими сапогами.

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