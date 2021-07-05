Кортни Кардашьян удивила внешним видом на новом снимке в купальнике

42-летняя Кортни Кардашьян смело позирует перед камерой в любом купальнике.

Звезда часто постит такие фотографии и демонстрирует публике свою форму. В этот раз на фото Кортни позировала в разноцветном бикини и панаме, а также в босоножках на завязках и не высоких каблуках.

Кортни Кардашьян / Instagram Кортни Кардашьян

На снимке, где Кардашьян запечатлена задом видно, что ее купальные стринги с мелким принтом в виде ромашек. Кажется, Кортни не стала накладывать фильтры на это фото и обрабатывать как-то снимки в фотошопе. Фигура звезды выглядит заметно больше, чем на других ее снимках, где она позирует в купальниках.

Кортни Кардашьян / Instagram Кортни Кардашьян

Также Кортни часто показывает свои луки для светских выходов. Звезда смело может надеть бельевое платье на тонких бретельках или брюки с откровенными разрезами. Мама троих детей, напомним, сейчас встречается с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером.

Кортни Кардашьян / Instagram Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян / Instagram Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян / Instagram Кортни Кардашьян

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